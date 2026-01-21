Международный фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние», который пройдет с 23 по 26 июля 2026 года в арт-парке Никола-Ленивец, будет посвящен теме «Маршрут перестроен». Организаторы объявили, что в этом году фестиваль предлагает зрителям стать участником масштабной игры-путешествия.

По замыслу кураторов, выбор темы отражает состояние современного человека в условиях неопределенности, когда привычные способы планирования и построения маршрута больше не работают. Вместо поиска готовых ответов фестиваль предлагает принять неопределенность как отправную точку для движения.

Пространство парка превратится в своеобразный «тотальный спектакль» и квест, где не будет единого правильного пути. Навигационная система фестиваля объединит арт-объекты, перформансы, сцены и практики в единое поле, а зрителям предстоит самостоятельно выстраивать свой маршрут, выбирая направление и содержание опыта. Значение приобретает не столько пункт назначения, сколько сам процесс пути, поиска и ситуация выбора.

Центральным объектом фестиваля станет инсталляция «Розовый Сон» куратора «Архстояния» Антона Кочуркина. Это пятнадцатиметровое розовое сооружение, по задумке автора, представляет собой архитектурный лабиринт с запутанными лестницами, разновеликими площадками и неожиданными тупиками. Из двенадцати входов на вершину ведут только два пути.

Те, кто достигнет нужной площадки, смогут спуститься вниз по специальным сеткам-«паутинкам». По словам автора, конструкция с ее «надрывной», ломаной формой, напоминающей структуру химических соединений, полна парадоксов и абсурда. Яркий розовый цвет выбран как символ радостной наивности и детской открытости, с которой, по замыслу Кочуркина, следует подступать к сложностям окружающего мира.