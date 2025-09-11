14 сентября в рамках Cosmoscow состоится премьера перфоманса «Час лошади» — совместный проект фестиваля перформативных искусств PERFORMA и фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva при участии мультимедиахудожников Panterra. Этот перформанс, названный создателями «кинетической драмой», исследует тему укрощения человеком искусственного интеллекта. О том, как рождалась эта постановка, и в чем уникальная концепция всего фестиваля PERFORMA, нам рассказали его основательница Евгения Лассарь и драматург Михаил Дегтярев.

PERFORMA — новый фестиваль перформативных искусств. В чем его уникальность? Что отличает его от других фестивалей современного искусства?

Наш фестиваль единственный в своем роде на территории современного искусства по нескольким причинам — несмотря на отсутствие жанровых границ, несмотря на смешение «высокого» искусства и популярной культуры, главным принципом PERFORMA является нарушение традиции того или иного медиума, с которым мы имеем дело. То есть мы объединяем и артистов, и приглашаем целые институции, но принцип один — создавать то, что не свойственно приглашенным участникам.

А еще мы фестиваль-серия, то есть наши события — это культурный блокбастер, который длится весь театральный сезон.

Какова концепция фестиваля PERFORMA? Какие идеи и темы лежат в основе программы?

У PERFORMA есть художественный манифест, который сегодня определяет наши художественные принципы. Но это не застывшая структура взглядов, а меняющаяся система эстетических и содержательных установок. Одна из базовых установок — мы ищем «конфликт» в диалоге между архитектурой, музыкой и визуальным искусством.

Важнейший принцип — создание «неудобных» зрительских ситуаций. Это связано с тем, что трудно вызвать реакцию, когда зрителям слишком комфортно, поэтому мы «обманываем» ожидания, меняем локации и очевидные сценарии для гостей, организуем их внимание по-другому. Таким образом мы обостряем чувства, чтобы эмоциональный опыт был и полным, и отличным от привычного.

А по итогу мы надеемся, что наши гости станут коллекционерами впечатлений, а куратором этой коллекции — PERFORMA.

В программе фестиваля заявлены коллаборации с академическими, популярными и культурными институциями. Как возникла идея таких партнерств? С кем еще планируете сотрудничать в будущем?

Отвечая на вопрос, я бы привела в пример наше ближайшее событие «Час лошади» — такая кураторская концепция дает возможность, с одной стороны, обратиться к аудитории приглашенных в проект институций, которая уже находится на территории культуры, в частности современного искусства — наше событие является частью параллельной музыкальной программы Cosmoscow, с другой стороны — работа с таким куратором как Context дает возможность разгонять идею на больших оборотах, это как оказавшись в другой стране сразу встретиться с ее Президентом — в деле уникальное видение, опыт, лучшая из возможных команд.

Хореографом «Часа лошади» выступила Анна Щеклеина — двукратный лауреат «Золотой маски», создательница проектов для Большого театра, Урал Опера Балет и других ведущих площадок. Драматургию разработал Михаил Дегтярев, известный по работам в документальном театре, site-specific операм и коллаборациям с Юрием Квятковским.

Художественное объединение PANTRRRA готовит масштабную инсталляцию, которая станет наравне с танцовщиками героем перформанса, и взаимодействие всех участников привлеченных команд — композитора, архитектора, хореографа, драматурга, арт-директоров и креативных продюсеров — это невероятная синергия энергий и талантов, которая позволяет исследовать и искать свой особенный язык в ходе такого честного эксперимента.

Расскажите о процессе отбора проектов для фестиваля PERFORMA. Какие критерии важны для вас при выборе перформансов?

Дело в том, что PERFORMA не отбирает существующие проекты, а инициирует их, мы выступаем как художники и креативные продюсеры, а не промоутеры. Другими словами, наши события всегда премьеры, и можно увидеть их только один раз.

Но если говорить об отборе идей, то принцип всегда один — на уровне заявки идея (концепция, локация, артисты, музыка) должна приводить в восторг и волновать.

Фестиваль делает акцент на экспериментах с формой. Какие самые необычные или неожиданные формы перформативного искусства можно будет увидеть на фестивале?

Silent opera в Большом читальном зале Ленинки, тотальная вокальная инсталляция в цирке на Вернадского, хореографическая медитация в академическом театре, проект «Снос», где можно стать свидетелем «вскрытия» культурных слоев во время реального сноса здания — спешите не только видеть, но и стать непосредственным участником, ведь именно смещение зрительской ситуации отличает перформанс от театра, выставки или любых других жанров, где роль зрителя имеет практически нерушимую традицию.

Одним из ключевых событий фестиваля станет «Час лошади» в рамках Cosmoscow. Что это за перформанс? Что ожидает зрителей?

Это перформанс, жанр которого мы определили как «кинетическая драма», потому что там есть и пластика — это хореографическая постановка, и реальная драма — исследуем тему взаимодействия человека с новыми формами разума, и как оказалось, сегодня мы чувствуем саспенс не в ожидании пришельцев, а во взаимодействии с ИИ — вот это и будем раскручивать — кто кого, и действительно ли ИИ тот, кого надо опасаться больше самих себя.

Представьте себе, гигантский ангар, несоразмерный масштабу человека, колоссальная техногенная инсталляция и пластика человеческого тела — уверена, что зрителей ожидает, как минимум, катарсис!

Как родилась идея «Часа лошади»?

Идея родилась в бурном обсуждении совместно с Евгенией Лассарь, основательницей фестиваля PERFORMA. Мы думали, какой перформанс можно сделать в рамках Cosmoscow, чтобы он одновременно соответствовал масштабу крупнейшей отечественной ярмарки современного искусства и при этом очерчивал собственную территорию исполнительского искусства. У нас было три идеи. Мы вынашивали их со времен нашего прошлого сотрудничества с Context. Мы точно понимали, что хотим делать танец. И точно понимали, что нас завораживает образ лошади. Например, то, как это делают во французском конном театре «Зингаро». Вопрос заключался в том, какую тему выбрать и как от нее оттолкнуться.

Любая хорошая сценическая идея имеет в своем ядре конфликт. Отталкиваясь от образа человека и лошади, стало понятно, что основной конфликт кроется в слове «укрощение». Образ «укрощение» затем развился и перекочевал из области отношения человека и животного в сферу машинного. Возник образ, что искусственный интеллект — это будущая лошадь, которую человеку придется усмирить. А затем появилось сомнение, а вдруг все будет совсем наоборот, и место лошади займет человек. Из этих противоречивых ощущений от развития технологий появилась идея, которую мы радостно понесли хореографу, композитору и медиахудожникам, которые облекли все это в живую плоть танца, музыки и тотальной световой инсталляции.

Что, на ваш взгляд, отличает современный перформанс от других медиумов?

Современный перформанс — это всегда про живое тело и про риск, про то, что не может быть окончательно зафиксировано и воспроизведено. Он возникает здесь и сейчас, в конкретном времени и месте, и именно этим отличается от кино или визуального искусства, где произведение может быть повторено и показано снова. В перформансе важна сама ситуация, столкновение зрителя и исполнителя, энергия этого контакта.

Еще одно отличие — работа с границами: перформанс часто ставит под вопрос, где заканчивается искусство и начинается жизнь, где проходит граница между образом и реальностью. Для меня это медиум, который работает не только с формой, но и с самим переживанием присутствия. Современный перформанс всегда про конкретное место и конкретную реальность. Он не прячется в условности, как балет, где есть сцена, кулисы и универсальный язык. Перформанс не может быть вынесен в «чистую» абстракцию: он врастает в архитектуру, в тело зрителя, в социальный контекст. Даже если в нем есть медиа-технологии и танец, как в «Часе Лошади», они не создают эстетизированный вымысел, а наоборот — возвращают нас в плоть времени и пространства.

Все познается в сравнении, и можно сравнить перформанс с балетом. В отличие от балета, где тело танцора становится почти символом, идеализированной формой, перформанс работает с телом как с документом: с его дыханием, усталостью, уязвимостью. Он не скрывает слабость, а делает её частью высказывания. Если балет стремится к совершенству, перформанс скорее исследует несовершенство.