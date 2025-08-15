14 сентября на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow состоится премьера кинетической драмы «Час лошади» — совместный проект фестиваля перформативных искусств PERFORMA и фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva при участии мультимедиахудожников Panterra.

Этот междисциплинарный перформанс исследует переход от органического к цифровому, от естественного к алгоритмическому, используя язык современного танца и медиатехнологий. Центральным элементом постановки станет интерактивная инсталляция Panterra — технологический объект, вступающий в диалог с танцовщиками и зрителями через свет, форму и текст.

Хореографом спектакля выступила Анна Щеклеина — двукратный лауреат «Золотой маски», создательница проектов для Большого театра, Урал Опера Балет и других ведущих площадок. Драматургию разработал Михаил Дегтярев, известный по работам в документальном театре, site-specific операм и коллаборациям с Юрием Квятковским.

Философской основой перформанса стало стихотворение Ричарда Бротигана «All Watched Over by Machines of Loving Grace», размышляющее о будущем симбиозе человека и искусственного интеллекта. Звуковую партитуру создал композитор Василий Пешков, объединив генеративную музыку ИИ с авторским саунд-дизайном.

Среди предыдущих проектов фестиваля PERFORMA — концерт музыки Таривердиева со световой инсталляцией SILA SVETA, фольклорно-техно-перформанс KOROWOD и коллаборации с Настасьей Хрущевой, Славой КПСС и Хаски. В новом сезоне PERFORMA готовит Silent Opera в Российской государственной библиотеке и хореографическую медитацию в театре Маяковского.

Context. Diana Vishneva с 2013 года развивает современную хореографию через экспериментальные постановки и междисциплинарные коллаборации. Фестиваль выводит танец за пределы театральных пространств, исследуя его взаимодействие с другими видами искусства.