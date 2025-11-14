13 ноября в рамках Дня контента и креатива на Национальном рекламном форуме состоялась торжественная церемония награждения победителей 35-го Московского международного фестиваля рекламы Red Apple. В юбилейном сезоне фестиваль собрал рекордное количество работ, из более чем 1100 поданных проектов 206 работ получили награды.

Международное жюри из 42 стран Европы, Азии и Латинской Америки определило лауреатов в основных категориях. Было вручено 2 Гран-при, 30 золотых наград, 76 серебряных и 98 бронзовых наград. Члены жюри отметили способность креаторов оживлять традиции с помощью современных технологий: визуальные образы, музыка, культурные отсылки. Основное отличие работ-лидеров заключалось в продуманной стратегии и связи между проблемой, креативным решением и результатом.

Агентство «Восход» получило 8 наград в блоке Creative и стало агентством года. Антон Рожин, креативный директор агентства «Восход», отметил: «Без клиентов нет ни агентства, ни креатива. Даже самая гениальная концепция не имеет смысла, если нет того, кто позволит ее реализовать. Поэтому смелые, интересные клиенты — это большая удача, и в то же время — результат наших усилий».

Teammate завоевали золото и стали агентством года в блоке Marketing. Роман Рязанов, CEO Teammate, сообщил: «Примеры наших работ — это как раз отражение этой идентичности, где присутствует опыт глобальных коллег, как призма кейсов креативной эффективности, но которая помножена или дополнена нашим культурным кодом».

Среди специальных наград: агентство года в блоке Media — SkyTecKnowlogy, рекламодатель года — «Брусника», Brand Keeper — «Восход» и «Брусника». Департамент здравоохранения города Москвы получил специальную награду за кампанию «Стану мамой», Like Group и SIBUR — за проект «Science is the new cool», телеканал «Домашний» — за лучший кастинг в проекте «The «Turkish Weekend» video series: Fortune Teller, Addition to the family, Meet the parents».