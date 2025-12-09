Новые выставки современного искусства, Марк Шагал в Пушкинском, лошади и «кони маслом», тюбинки на горке, тени Джорджа Коэна и кинофестиваль. Куда сходить в Москве (и не только) на неделе с 8 по 14 декабря — рассказываем в материале RTVI.

15 новых выставок современного искусства

С 13 декабря 2025 года в пространстве арт-платформы Cube.Moscow начнут работу 15 новых экспозиций современного искусства. В большом зале галерея «КультПроект» под кураторством Юлии Манусевич и Ирины Солнцевой представит групповую выставку «Ensalada». В проекте участвуют художники: Семен Агроскин, Кирилл Александров, Петр Белый, Евгений Гор, Евгений Запылихин, Платон Инфанте, Катерина Ковалева, Дарья Коновалова-Инфанте, Владимир Козин, Владимир Наседкин, Петр Перевезенцев, Александр Ситников, Михаил Соркин, Дмитрий Цветков, Евгения Шарвина, Kirill Rave.

В лектории Cube.Moscow под кураторством Кети Богомаз откроется новогодний маркет «Жить с искусством» в формате тотальной инсталляции, где будут представлены объекты искусства и дизайна от авторов Cube.Market.

«Марк Шагал. Радость земного притяжения»

С 11 декабря в Главном здании Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина будет проходить выставка «Марк Шагал. Радость земного притяжения». Это первый за четыре десятилетия грандиозный монопроект музея, посвященный художнику. Экспозиция, куратором которой выступила Евгения Петрова, главный эксперт Русского музея, сосредоточится на «русском периоде» творчества Шагала (конец 1900-х — 1922 гг.).

Основу выставки составят произведения из отечественных музейных и частных собраний. Центральным элементом в Белом зале станет реконструкция зрительного зала Еврейского камерного театра с девятью панно, созданными Шагалом в 1920 году.

Посетители увидят знаковые работы, включая «Над городом» и «Прогулку», а также картины «витебской серии». Будет представлена инсталляция «Комната семьи Шагал» с подлинными предметами мебели из дома художника в Витебске.

«Культура лошади. Часть первая. Экспедиция в Камарг»

С 10 декабря в новой московской галерее «кони маслом» пройдёт персональная выставка Катерины Строгановой «Культура лошади. Часть первая. Экспедиция в Камарг».

Проект представляет собой художественное исследование, документирующее путешествие художницы на юг Франции, в регион Камарг. «Я переношу на бумагу собственное чувство, но оно было бы неполным без полученных знаний и опыта», — отмечает Катерина Строганова.

В основе выставки — многочисленные акварельные работы, фотоматериалы, записи диалогов и личные наблюдения художницы, которая выступает в роли художника-исследователя. Проект исследует уникальную экологию отношений человека и животного, столетиями существующую в Камарге.

«Теория тени»

С 10 декабря в московской галерее pop/off/art пройдёт первая персональная выставка Джорджа Коэна — художника, более трёх десятилетий известного как Георгий Пузенков. Проект «Теория тени» представляет около 20 крупноформатных живописных работ 2019—2024 годов, ранее не экспонировавшихся. В своих произведениях, балансирующих на грани фигуративного и беспредметного, художник исследует тень как структурный принцип и «знак воплощения света».

Смена имени с Георгия Пузенкова на Джорджа Коэна знаменует новый этап в творчестве художника, связанный с переходом к иной художественной философии и методу. Выставка в pop/off/art станет первым показом работ нового авторства как в России, так и в мире.

МЕКФ

В столичных кинотеатрах проходит десятый Московский Еврейский кинофестиваль. В программу юбилейного МЕКФ вошли более 50 картин и сериалов из 20 стран. Зрители увидят современные документальные и игровые фильмы на еврейскую тематику, включая европейские и российские премьеры. Показы и насыщенная образовательная программа пройдут на нескольких площадках: киноцентр «Октябрь», центр «Зотов», Центральный Дом журналиста, Московский еврейский общинный центр, ИД «Книжники», а также Еврейский музей и центр толерантности.

«Mash на горке»

13 декабря 2025 года в парке «50-летия Октября» на проспекте Вернадского состоится первый зимний фестиваль тюбингов «Mash на горке».

Фестиваль предлагает гостям и командам создать уникальный дизайн своей «ватрушки» и принять участие в заездах. Программа дня включает торжественное открытие, общую зарядку с чемпионами, жеребьёвку, основную конкурсную часть с заездами и награждение победителей. В рамках события запланированы работа DJ, фотозоны, активные конкурсы и тёплые зоны с напитками.

Критериями оценки на конкурсе станут креативность конструкции, артистичность и скорость спуска, а также мнение зрителей. Для победителей предусмотрены денежный приз и подарки от партнёров.