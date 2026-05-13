Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках России с просьбой исключить ее из состава национальной сборной. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на несколько источников.

По данным агентства, 19-летняя фигуристка уже могла направить в ФФККР официальное письмо с соответствующим заявлением. Главной причиной называется желание сменить спортивное гражданство, чтобы получать возможность выступать на международных турнирах — в России из-за отстранения такие старты для нее сейчас недоступны.

Как уточняет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники, наиболее вероятной страной для перехода является Франция: этому способствует давнее сотрудничество с хореографом Бенуа Ришо.

Обращение в федерацию произошло всего через несколько дней после того, как заслуженный тренер Алексей Мишин по собственной инициативе прекратил работу с Муравьёвой. При этом, как заявила РИА Новости Яна Рудковская, у фигуристки до сих пор действует контракт с академией «Ангелы Плющенко». Официальной реакции от ФФККР на данный момент не поступало.

Сам Алексей Мишин комментировать решение Муравьёвой отказался.

«Я не хотел бы это комментировать, потому что этот вопрос касается ее — с ней поговорите. Я уважаю вас, но я не хочу комментировать ваш вопрос», — сказал он в беседе с корреспондентом RTVI.