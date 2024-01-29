Фильм «Мастер и Маргарита», вышедший в прокат 25 января, в первые выходные посмотрели более миллиона зрителей. Об этом сообщается в телеграм-канале кинокомпании «Марс Медиа», занимавшейся производством фильма.

Бюджет фильма, согласно данным «Кинопоиска», составил 1,2 млрд рублей. Из-за пандемии коронавируса, смены режиссера и части каста, а также других непредвиденных сложностей, производство картины заняло около пяти лет.

«Картина создана при поддержке государства, без помощи которого создать такой масштабный проект было бы невозможно. Сумма государственной поддержки составила менее половины от общего бюджета фильма», — отмечается в сообщении «Марс Медиа».

Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», «Мастер и Маргарита» стал лидером проката на выходных 27 и 28 января, заработав, по предварительным данным, 415 млн рублей. Это немногим меньше стартовых показателей премьеры 2023 года «Вызов» — 426 млн рублей.

Картина снята по одноименному роману Михаила Булгакова. Изначально она должна была называться «Воланд». Сценаристом стал Роман Кантор, режиссером — Михаил Локшин. В фильме рассказывается о безымянном Писателе (Евгений Цыганов), который работает над романом «Мастер и Маргарита», добавляя в него персонажей из реальной жизни. Помимо Цыганова, в картине снялись Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Юлия Снигирь («Великая») и многие другие российские и зарубежные знаменитости.

Картина подверглась критике провоенных блогеров, журналистов, писателей, депутатов из-за того, что фильм снимал режиссер Михаил Локшин. По их словам, Локшин «донатил ВСУ», хотя участвовал в съемках фильма, получившего государственное финансирование. Среди критиков картины — Владимир Соловьев, Андрей Медведев, Захар Прилепин. Последний, в частности, назвал Локшина «последовательным заукраинцем», в чьих постах показана «ненависть к русскому миру».