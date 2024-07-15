Один из самых известных анимационных фильмов Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо» выйдет в российский прокат 29 августа. Обновленный трейлер представила кинопрокатная компания Russian World Vision.

Действие фильма «Мой сосед Тоторо» происходит в Японии в 1950-е годы. Главные героини — сестры Сацуки и Мэй, которые вместе с отцом переезжают в старый деревенский дом. Их мать тяжело больна, и им нечасто разрешают ее навещать, а отец вынужден много работать, так что в основном девочки играют вдвоем.

Вскоре после переезда Сацуки и Мэй обнаруживают, что в лесу неподалеку от их дома живут необычные существа. Одно из них — гигантский пушистый дух леса по имени Тоторо, который становится их другом и покровителем. Тоторо и другие лесные духи помогают девочкам узнать о чудесах природы, учат их любви и поддержке, преодолению трудностей.

Впервые картина вышла в прокат в 1988 году, тогда в японских кинотеатрах ее показывали на сдвоенных сеансах вместе с анимационным фильмом Исао Такахаты «Могила светлячков». Инвесторы студии Ghibli сомневались в коммерческом успехе новой работы Хаяо Миядзаки, хотя на тот момент он уже успел выпустить несколько крупных проектов, в том числе «Навсикаю из долины ветров» и «Небесный замок Лапута».

Как и последняя картина режиссера «Мальчик и птица», фильм «Мой сосед Тоторо» автобиографичен. События ленты вдохновлены воспоминаниями из детства режиссера, который в сороковые и пятидесятые годы жил в деревне, как и сестры Мэй и Сацуки.

Действие фильма разворачивается в Токорозаве — примерно в часе езды от Токио в Саяма-Хиллз. Там находится дом самого Миядзаки. Теперь этот район называют «лесом Тоторо», а поклонники приезжают туда посмотреть на статую фантастического персонажа.