9 апреля в историческом пространстве «Елисеевского» на Тверской улице откроется предаукционная выставка «Архитектура мечты», организованная Фондом поддержки современного искусства Cosmoscow. Экспозиция приурочена к 13-му Благотворительному аукциону, торги которого состоятся 13 апреля. Посетить выставку «Архитектура мечты» можно будет 11 и 12 апреля.

Куратором проекта выступил Азу Нвагбогу, один из ключевых деятелей глобальной арт-сцены, основатель LagosPhoto Festival и African Artist Foundation, а в 2024 году курировавший национальный павильон Бенина на 60-й Венецианской биеннале. В подготовке выставки также участвовал куратор Фонда Cosmoscow Алексей Масляев.

Концепция выставки «Архитектура мечты» обращается к идее воображения как инструменту солидарности в эпоху идеологических и исторических разломов. По словам куратора, представленные в экспозиции художники не просто отражают существующую реальность, но создают собственные миры, формируя «структуру надежды», где красота и творчество становятся способами выживания.

Для аукциона выбраны работы следующих художников: Александр Гронский, Александр Повзнер, Алексей Корси, Алексей Партола, Амгалан Ринчинэ, Анастасия Литвинова, Антон Кушаев, Арсений Жиляев, Борис Турецкий, Варвара Силантьева, Елена Филаретова, Иван Белов, Иван Новиков, Кю Сан Ли, Луиза Джезус до Прадо, Мария Груздева, Мария Кожанова, Нестор Энгельке, Никита Кроко, Сатч Хойт, Слава Нестеров, Юлдус Бахтиозина, Юрий Злотников, Игорь Пальмин.

В рамках предаукционных мероприятий 9 апреля будут объявлены победители ежегодных программ Фонда Cosmoscow — «Художник года», «Институция года» и «Музей года».