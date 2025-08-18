Гарри Поттер стал самым популярным героем киновселенных по числу упоминаний на тортах. Об этом RTVI сообщили в маркетплейсе Flowwow.

По данным платформы, десерты с отсылками к саге о юном волшебнике покупают в 2,3 раза чаще, чем со Шреком, и в 3,5 раза чаще, чем с Эдвардом Калленом из «Сумерек».

«Мы видим растущий тренд на необычные десерты: россиянам нравятся отсылки к популярным образам и мемам. Так, спрос на торты с Эдвардом Калленом связан с цитатой „И давно тебе 17?“ из фильма. При этом в лидерах — десерты с собственным дизайном, где размещают как личные пожелания, так и шутки или фото именинника», — рассказала Вероника Перетягина, руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow.

Среди животных лидируют коты. Торты с ними заказывают в пять раз чаще, чем с крысами, гусями и лягушками. Среди собак фаворит — корги, но они в 7,3 раза уступают кошкам.

В 2025 году в тренде также Стич из «Лило и Стич». Капибары, ранее популярные, остаются в топ-10, их часто изображают на тортах или добавляют в виде фигурок.