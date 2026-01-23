Популярный британский музыкант Гарри Стайлз представил свой новый сингл под названием «Aperture». Песня, как сообщает издание Variety, стала первым официальным синглом с предстоящего четвертого студийного альбома артиста «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», релиз которого запланирован на 6 марта 2026 года.

«Aperture» — это пятиминутная композиция, начинающаяся с пульсирующей синтезаторной линии, к которой позже присоединяются перкуссионные партии. Трек характеризуется как медленно развивающаяся, атмосферная работа. В припеве музыкант поёт: «Мы принадлежим друг другу, наконец становится ясно, что это только любовь».

Премьера сингла состоялась всего через несколько часов после того, как Стайлз объявил о своем новом мировом турне «Together, Together». В рамках тура, который стартует в 2026 году, артист даст 50 концертов в семи городах мира, включая Амстердам, Лондон, Сан-Паулу, Мехико, Нью-Йорк, Мельбурн и Сидней. Наиболее масштабная программа запланирована в Нью-Йорке, где Стайлз выступит 30 раз на сцене знаменитой «Мэдисон-сквер-гарден». На отдельных датах турне будут представлены специальные гости, в числе которых Робин, Шанайя Твейн, Fcukers, Джорджа Смит, Джейми xx, Фуше и Скай Ньюман.

Весь этот анонсный актив направлен на продвижение альбома «Kiss All the Time. Disco, Occasionally». Пластинка, о которой музыкант официально объявил на прошлой неделе, будет включать 12 треков. Исполнительным продюсером альбома, как и предыдущей работы Стайлза «Harry’s House» (2022), выступит Кид Харпун.

Слухи о работе над новым материалом ходили несколько месяцев. Подготовка к релизу началась с серии загадочных билбордов и рекламных объявлений, появившихся в Нью-Йорке, Мадриде, Риме и других городах в конце 2025 года. Тогда же, в декабре 2025 года, Стайлз неожиданно выпустил музыкальное видео на инструментальную композицию «Forever, Forever», снятое во время последнего шоу его предыдущего мирового тура «Love on Tour» в 2023 году.

Предыдущий студийный альбом Гарри Стайлза «Harry’s House», выпущенный в 2022 году, получил широкое признание и принёс музыканту хит «As It Was». В 2023 году эта пластинка была удостоена премии «Грэмми» в категории «Альбом года».