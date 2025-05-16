Geolina Art Gallery открывает выставку «Что я на самом деле хотел сказать» в Hands Tattoo Studio. Выставка пройдет с 28 мая 2024 года по 31 июля 2025 года.

Проект исследует взаимосвязь между телом и искусством через призму татуировок, рассматривая их как форму самовыражения, идентичности и культурного кода.

В экспозиции представлены работы резидентов Geolina Art Gallery, работающих в различных медиа: живописи, скульптуре и графике. Среди участников: Иман Айдеев, Ольга Бесленко, Паша Бумажный, Зарина Гроевая, Лина Корабельникова, Инна Корыжановская, Ангелина Орлова, Катя Полченко, Татьяна Чурсина, Евгений Boze.

В рамках выставки в тату-студии пройдет публичная программа с лекциями и дискуссиями об искусстве и самовыражении через тело, культуре и истории татуировок. Некоторые работы художников будут добавлены в каталог эскизов тату, чтобы желающие смогли перенести искусство на свое тело.