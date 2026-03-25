Сериал по вселенной «Гарри Поттера» не сможет выходить ежегодно из-за сложности постпродакшна и визуальных эффектов. Об этом в интервью The Hollywood Reporter сообщил глава HBO и HBO Max Кейси Блойс.

«Для таких масштабных проектов, как „Гарри Поттер“, „Дом дракона“ или „Одни из нас“, ежегодный релиз невозможен с точки зрения производства, — отметил Блойс. — Это не значит, что все участники процесса медлят или бездельничают. Просто эти шоу очень сложны в реализации». Продолжительность перерывов между сезонами пока неизвестна.

Блойс также прокомментировал кастинг сериала, в частности слухи о том, что роль Волан-де-Морта может исполнить Киллиан Мерфи. По словам главы HBO, исполнитель главного злодея до сих пор не найден. «Я видел материалы, и я очень воодушевлен, — сказал он о работе над проектом. — Но пока я не могу рассказать о нем слишком много».

Говоря о токсичной реакции фанатов, в том числе о расистских угрозах в адрес Папы Эссиеду, утвержденного на роль Северуса Снейпа, Блойс признал, что работа с большой вселенной имеет оборотную сторону: «У любого такого проекта есть огромная фанатская база, и у людей есть очень конкретные мнения. Некоторые считают себя ярыми защитниками. Поэтому перед запуском подобных шоу мы всегда обсуждаем с участниками вопросы социальных сетей и лучшие практики. Это реальность».

Блойс также подтвердил, что сериал «Гарри Поттер» будет сниматься в Великобритании. Он отметил, что лично присутствовал на съемках, и признался, что во время визита на площадку на него «нашло чувство уюта», которого он не ожидал. «Выражаясь банально, ощущение волшебства там действительно присутствует», — сказал он.

Премьера первого сезона сериала «Гарри Поттер» запланирована на 2027 год. В главных ролях: Паапа Эссиеду (Снейп), Джон Литгоу (Дамблдор), Джанет Мактир (Макгонагалл), Люк Таллон (Квиррелл) и другие. Создатели обещают точное следование первоисточнику.