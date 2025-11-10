Глава компании «Сибур» и коллекционер Михаил Карисалов пополнил коллекцию Усадьбы Останкино историческим артефактом. Золоченое кресло, созданное в последней трети XVIII века, займет место в интерьере Останкинского дворца после завершения реставрационных работ. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе музея.

Переданный предмет представляет собой образец мебельного искусства эпохи классицизма. Кресло идентично предметам гостиного гарнитура Голубого зала дворца Н.П. Шереметева. Архивные материалы свидетельствуют, что авторство работы принадлежит мастерской Павла Споля — французского мастера, активно работавшего по заказам графа Шереметева.

Особенностью кресла является его оригинальная форма, сочетающая элементы французского кресла эпохи Людовика XVI с характерными деталями: стойками локотников в виде вазочек, декорированными колонками спинки и точеными ножками с капителями. Исторический анализ показал, что в 1870-1880-х годах предмет был полностью покрыт черной лаковой краской, под которой сохранились оригинальная позолота и голубая раскраска деталей.

Переданный экспонат будет представлен публике после открытия Останкинского дворца для посетителей. Реставрационные работы позволят показать кресло в первоначальном виде, соответствующим историческому интерьеру парадной анфилады дворца Шереметева.