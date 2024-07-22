Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) прокомментировала свое скандальное выступление на Дне металлурга в Красноярске. По словам артистки, неоднозначное поведение на сцене было вызвано действием антидепрессантов и снотворных, которые ей прописали на фоне депрессии из-за смерти бабушки и конфликта с бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

В обращении, опубликованном на странице Глюкозы во «ВКонтакте», певица рассказала, что последний месяц был для нее «сложнейшим» из-за смерти бабушки Лидии. Она называет ее «главным человеком» в своей жизни и опорой.

Одновременно с этим «началась атака» бывшего продюсера, продолжает Ионова.

«Я всегда относилась к нему с большим уважением и доверила стать крестным отцом моей дочери Лидии. Конечно, такое предательство выбило меня окончательно», — написала она.

По словам Глюкозы, в этот момент она поняла, что не сможет самостоятельно справиться с проблемами.

«У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными», — рассказала артистка.

Как пишет Глюкоза, сейчас она находится в «очень тяжелом состоянии», в связи с чем ей прописали снотворное и антидепрессанты. Певица уточнила, что употребляет такие препараты впервые в жизни и «не знала, как они действуют».

Комментируя выступление в Красноярске, Ионова извинилась за то, что разочаровала зрителей своим поведением на сцене, и поблагодарила тех, кто «написал и поддержал» ее.

«Мне очень жаль, что расстроила вас. Хотя, были те, кому концерт понравился. Спасибо за эту теплую встречу. Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня — вся моя жизнь», — говорится в обращении.

Глюкоза выразила надежду на то, что ей удастся «пройти это непростое время» с помощью семьи и друзей.

«Берегите, пожалуйста, своих близких, возможно, именно сейчас им нужна ваша поддержка», — заключила певица.

О том, что Глюкоза находится в депрессии после смерти бабушки, писал телеграм-канал Mash со ссылкой на подругу певицы. «В последние дни Наталье тяжело, она в подавленном состоянии», — говорится в публикации канала.

Журналистка Ксения Собчак, комментируя обращение Ионовой, написала в своем телеграм-канале, что давно знает о тяжелом эмоциональном состоянии певицы.

«Считаю что такие вещи рассказывать или нет — решает только сам человек. И, конечно, особенно мерзко, что зная про смерть Лидии, и как Наташа была с ней близка, Максим Фадеев так цинично просто пользуется ситуацией», — отметила она.

Скандальный концерт Глюкозы в Красноярске

Глюкоза выступила на Дне металлурга в Красноярске 20 июля. Пришедшие на концерт жители города пожаловались на странное поведение певицы. На кадрах, опубликованных в соцсетях, певица трогает себя за интимные места и с трудом произносит слова песен, не попадая в ритм фонограммы. По словам некоторых зрителей, она ругалась матом со сцены.

Ивент-агентство «Авент», отвечавшее за подготовку выступления Глюкозы в Красноярске, подготовило иск к певице, сообщили в компании «Русал-Красноярск», которая выступила главным организатором Дня металлурга. Объясняя намерение подать на Ионову в суд, в пресс-службе компании заявили, что она находилась на сцене в «измененном сознании» и «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту.

По данным источников телеграм-канала Baza, за выступление в Красноярске Глюкозе, по договору с «Русалом», должны были выплатить около 5,5 млн рублей.

Максим Фадеев, комментируя выступление Глюкозы в Красноярске, заявил, что также готовит иск к своей бывшей подопечной. Он заявил, что намерен через суд лишить артистку возможности пользоваться псевдонимом и исполнять написанные им песни. «Этот беспредел нужно прекращать», — сказал продюсер.

Депутат Госдумы от Красноярского края Александр Дроздов заявил РИА Новости, что он не получал обращений от жителей региона по поводу выступления Глюкозы на Дне металлурга.