В Дмитровском округе открылся новый проект — Forest Hills, всесезонный курорт на территории более 18 га. Он расположен рядом с единственным в России полем для гольфа, где можно сыграть без членства в клубе.

Главное место курорта — клубный дом с шахматами, виниловой коллекцией Андрея Пирумова, библиотекой от Black Square и рестораном Tiger in The Woods. В интерьерах — работы молодых художников (Миша Никатин, Оля Австрейх, 665806 и другие), переданные галереей «Объединение».

Для размещения гостей доступны 19 номеров в мотеле с террасами (оформлены брендами Tkano и Art de Vivre) или глэмпинг с дизайном от UCLAD. Рядом — банный комплекс с авторскими программами парения.

В программе — гастрономический перформанс «Сельский рейв» (30 августа), мастер-классы, книжные ретриты, пикники и экскурсии. Для детей — день бойскаута и изучение леса с биологом.