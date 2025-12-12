Наша психика — это крепость с лабиринтами, гардеробной и тайным коридором интуиции. Такую метафору предлагает художник Вова Перкин в завершающей части своей трилогии «Дом сомнений», которая проходит в галерее «ЗДЕСЬ на Таганке» до 18 января 2026 года в рамках III Перкиннале современного искусства. Художник рассказал в интервью RTVI, как граффити привело к исследованию подсознания, почему проект объединил три города и что такое «перкинизм» как философия творчества.

— Выставка «Дом сомнений» завершает трилогию, начатую в Казани и Нижнем Новгороде. Почему вы решили сделать проект именно в таком формате? Как три части — «Навязчивая Идея», «Гормон стыда» и «Дом сомнений» — связаны между собой нарративно и визуально?

— Решение выбора трех городов не случайно. Казань и Нижний Новгород — родные места участников коллектива «Наша Утопия».

В «Доме сомнений» имеются две комнаты: яркая «Навязчивая идея», где эмоции тебя захлестывают, и «Гормон стыда» — стоп-кран твоей жизни. В Москве эти две истории соединились и в процессе стало понятно, что есть и «Тайный коридор» — Интуиция, лишь она может указать тебе верный путь выхода из дома.

— Название «Дом сомнений» и такие локации, как «Лабиринты сомнений» и «Гардеробная», создают образ внутреннего мира как архитектурного пространства. Почему вы выбрали именно такую метафору для исследования подсознания?

— «Дом сомнений» впервые возник из фразы, которой хотелось описать место, где ты находишься, когда заморочился. Каждый из нас бегал в лабиринтах сомнений, мы постоянно несемся по этим виртуозно построенным лестницам, встречая в этих лабиринтах друзей. Ведь только настоящий друг может прокричать тебе «ЗААААБЕЙЙ» и, хлопнув по плечу, разморочить тебя. Осознавая это, ты понимаешь, что есть настоящая дружба. Также и гардеробная, шкаф — домашний эпицентр сомнений. Ведь с ним ты общаешься каждый день и создаешь восприятие самого себя в этом мире. Выбрать наряд непростое решение… Поэтому «Дом сомнений» — настоящая наша повседневная крепость.

— В вашем описании появляются «Капустный кот», «Бананоизвозчик», упоминаются «Записки Путешественника». Какую роль играют эти персонажи в «Доме сомнений»? Являются ли они порождениями тревоги или, наоборот, проводниками через нее?

— Эти персонажи давным-давно живут в мире художников «Наша Утопия». Я думаю, они проводники наших идей, тревог, сомнений и историй.

— Ваш творческий путь начался с граффити. Как этот опыт повлиял на ваше текущее искусство, которое теперь обращается к таким сложным темам, как работа ума и подсознания?

— Граффити — это один из лучших трамплинов в творческую жизнь, и это не окончательная точка развития, поэтому оно в большей степени повлияло на меня как опыт социального взаимодействия.

— Что такое «перкинизм»?

— Навязчивая идея как путеводная звезда!