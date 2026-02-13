В Никола-Ленивце 21 февраля 2026 года состоится ежегодное масленичное сожжение арт-объекта. В этом году им станет «Горящее сердце» художника и основателя арт-парка Николая Полисского.

25-метровая композиция будет выполнена в виде темного леса из 16 разновеликих башен, окружающих центральный цилиндр-подиум, на который с помощью подъемного крана вознесут метафорическое сердце. По замыслу автора, именно сердце загорится первым, после чего эффектно рухнет вниз с искрами, а вслед за ним вспыхнут башни. Строительство объекта велось командой из 27 человек на протяжении двух месяцев с использованием горбыля, лозы, тонкомера и паллет — материалов, уже непригодных для других целей.

Программа фестиваля развернется с 11 утра и включит в себя сразу несколько направлений. Куратор Юлия Кремень-Косякова представит «Масленичный городок самоотверженности и соучастия» с играми и испытаниями, участие в которых будут поощрять блинконами. Там же, у Ротонды, развернется «Общий стол» — художественный проект в контексте эстетики взаимодействия, для участия в котором необходимо зарегистрироваться и привезти с собой блинную смесь в бутылке и масло. С 12 часов начнется «Карнавал Горящих Сердец» с хороводами, танцами и дефиле по красной дорожке, где каждый желающий сможет представить собственный костюм. Подготовить образы к карнавалу поможет «Сердечная мастерская» по изготовлению головных уборов, масок и музыкальных инструментов-шумелок из вторичных материалов.

Отдельным событием фестиваля станет иммерсивный проект «Путь через лес» режиссера Саши Никитиной, драматурга Элины Петровой, художника Екатерины Куколь, композитора Александры Ахметзяновой и продюсера Александры Евлашкиной при участии «Коллектива перформеров, ищущих перформанс». Проект предложит гостям пройти метафорический путь через три локации: «Поляну любви», «Сердце» и «Чащу пустоты», где можно будет создать авторский музыкальный инструмент. Личное путешествие завершится общим ритуалом-шествием.

Кульминацией вечера станет сожжение арт-объекта «Горящее сердце», после чего в 18:00 начнется диджей-сет от Тани Андриановой. На протяжении всего фестиваля будет работать ярмарка с блинами, напитками и сувенирами от местных мастеров.

Организаторы сообщили, что билеты на Масленицу разошлись в течение двух дней после старта продаж, однако для тех, кто не успел их приобрести, будет доступна онлайн-трансляция. Увидеть огненный перформанс можно будет в тематическом канале на платформе Дзен.