3 мая группа «Пикник» опубликовала новый сингл «Гитары тихие рыдания» и клип. Это первый трек, выпущенный группой после теракта в «Крокус Сити Холле».

«С пылу с жару — видео на новую песню уже смонтировали», — написал на своем сайте лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский. «Так где же те дни, что дали нам надежду, где наши светлые одежды? Так и жалеть тогда о чём? Но тайно гитары тихие рыданья до нас доносятся ещё», — звучат слова в песне.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед началом концерта «Пикника». Группа вооруженных людей, стреляя, ворвалась в здание концертного зала и подожгла его. Погибли 145 человек, пострадали более 550.

27 марта группа «Пикник» провела совместный концерт с симфоническим оркестром «Таврический» в Санкт-Петербурге. Он был посвящен памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле», а собранные в результате продажи билетов средства были направлены на помощь пострадавшим и семьям погибших в результате теракта.