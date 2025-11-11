Телеканал HBO приступил к разработке телевизионной адаптации культового графического романа Алана Мура и Дэвида Ллойда «V — значит вендетта». Об этом сообщает Variety.

Сценаристом проекта станет Пит Джексон, известный по сериалу Somewhere Boy, номинированному на BAFTA. За исполнительное производство будущего сериала будут отвечать Джеймс Ганн и Питер Сафран из DC Studios, а также Бен Стивенсон через компанию Poison Pen и Лиэнн Клейн из Wall to Wall Media. Производством займется Warner Bros. Television.

Оригинальный комикс, впервые опубликованный в 1982 году в британской антологии Warrior, представляет собой антиутопию о будущем Великобритании под властью фашистской партии «Норсфайр». Сюжет сосредоточен вокруг анархиста по имени V, скрывающего лицо под маской Гая Фокса, и молодой женщины Иви Хэммонд, которые объединяются для борьбы с тоталитарным режимом.

В случае одобрения проекта, сериал станет очередной адаптацией DC Studios для HBO. Ранее канал уже успешно сотрудничал со студией — криминальная драма «Пингвин» с Колином Фарреллом в главной роли получила девять премий «Эмми», включая награду за лучшую женскую роль для Кристин Милиоти.

В ближайших планах HBO — премьера сериала «Фонари» с Кайлом Чандлером и Аароном Пьером в ролях Хэла Джордана и Джона Стюарта, ожидаемая в начале 2026 года. Канал также имеет опыт адаптации произведений Алана Мура — в 2019 году вышел получивший признание критиков сериал «Хранители», являвшийся продолжением оригинального графического романа.

Предыдущая экранизация «V — значит вендетта» с Хьюго Уивингом и Натали Портман в главных ролях собрала в мировом прокате более 130 миллионов долларов. В ноябре 2026 года Warner Bros. планирует повторный прокат фильма в честь его 20-летия.