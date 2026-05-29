Хидэо Кодзима, создатель серий Metal Gear и Death Stranding, и режиссер «Драйва» Николас Виндинг Рефн снялись в рекламном короткометражном фильме для модного дома Prada. Ролик, созданный с помощью ИИ, приурочен к мероприятию Prada Mode Satellites II, которое пройдет в Нью-Йорке с 3 по 7 июня.

Шестиминутный фильм, выполненный в ретрофантастическом стиле, показывает Кодзиму и Рефна в роли космических путешественников. Их корабль терпит крушение на неизвестной планете, герои сражаются с монстром, а затем отправляются в отель Chelsea, где и состоится мероприятие Prada.

Рефн назвал проект «пространственной одиссеей», а также «художественным экспериментом и исследованием новых творческих возможностей с помощью технологии ИИ». По словам режиссера, идея фильма родилась из их с Кодзимой ощущения, что они «разделены одним сознанием, движущимся через разные жизни».

Однако реакция публики оказалась преимущественно негативной. На форуме ResetEra пользователи раскритиковали участие двух известных творцов в проекте, созданном с помощью ИИ. Один из комментаторов назвал коллаборацию «плевком в лицо», учитывая, что у Кодзимы и Рефна есть все возможности снять аналогичный ролик без использования ИИ. Под постом режиссера зрители писали, что такое сотрудничество «разбило им сердце».

Ранее Кодзима высказывался об ИИ без тревоги, называя технологию «другом» и считая, что она освободит творцов от рутины, подобно тому как переход к 3D изменил игровую индустрию.