14 ноября кинопрокатная компания Russian World Vision выпустит на большие экраны анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Ходячий замок» к двадцатилетию премьеры. В сети уже появился обновленный трейлер культовой картины.

Аниме будут показывать в российских кинотеатрах в трех вариантах дубляжа: в новом от «Студийной Банды», классическом от «Реанимедиа» и в оригинале с русскими субтитрами.

Сюжет фильма основан на романе Дианы Уинн Джонс «Ходячий замок», выпущенном в 1986 году. В центре истории — Софи, девушка, работающая в шляпном магазине. Проклятие злобной Ведьмы Пустоши превращает ее в старуху, вынуждая Софи отправиться в опасное путешествие в поисках того, кто сможет вернуть ей прежний облик. В дороге она встречает Ходячий Замок, в котором живут могущественный волшебник Хаул, его помощник Маркл и ручной демон Кольцифер. Софи находит убежище в замке, где обретает новую семью, однако ее будущее остается неопределенным.

Это романтическая волшебная история, в которой также поднимается и серьезная проблематика. По сюжету все маги обязаны помогать королевству, в котором живут, вести войну с соседями. Миядзаки детально показывает разрушительные последствия войн, а бомбардировщики в его интерпретации превращаются в огромных кровожадных птиц. Режиссер решил сделать военную линию более объемной, чем в оригинальном романе, так как был поражен масштабом американо-иракского конфликта.

Премьера «Ходячего замка» состоялась в 2004 году на Венецианском кинофестивале. Это был первый случай, когда один из старейших киносмотров открывало аниме. Также картина была номинирована на премию «Оскар» как «лучший анимационный полнометражный фильм». Также до выхода «Мальчика и птицы» в мировой прокат «Ходячий замок» был самым кассовым фильмом Миядзаки.