2 июля кинопрокатная компания «Уорлд Пикчерз» выпустит в российский прокат фильм Паоло Стрипполи «Долина улыбок». Картина была представлена вне конкурса на Венецианском кинофестивале в 2025 году, где получила премию FEDIC как лучший фильм.

Действие разворачивается в изолированной альпийской деревне, официально признанной «самым счастливым местом» Италии. В поселение прибывает новый учитель, который вскоре начинает ощущать фальшь за улыбками местных жителей. Герой обнаруживает существование системы таинственных ритуалов, в центре которых стоит подросток, наделённый сакральным статусом и являющийся гарантом коллективного спокойствия. Учителю предстоит выяснить, какую цену жители платят за своё идеальное благополучие.

В соцсетях, включая Reddit, фильм описывают как «гибрид эстетики Silent Hill и кино Ари Астера». Критики Variety назвали картину «жутким, медленным развитием событий в стиле Кэрри Стивена Кинга» с сильным, почти жестоким финальным актом, где вскрываются коллективная травма и подавление.

Паоло Стрипполи — представитель нового поколения итальянского жанрового кино. Он родился в 1993 году, изучал театральное искусство в Римском университете La Sapienza, затем окончил Национальную киношколу CSC в Риме по направлению режиссуры. В режиссуре дебютировал в 2020 году с фильмом «Классические истории ужасов», вышедшим на Netflix. В своей новой работе, как отмечает сам постановщик, его интересует не хоррор как набор приёмов, а состояние общества, которое постепенно убеждает себя в нормальности того, что снаружи выглядит недопустимым.