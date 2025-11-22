Исследование генезиса перформанса выявляет его структурное сходство с ритуальными практиками, где ключевую роль играют подготовка, коллективное погружение и катарсис. 24 ноября в Третьем читальном зале Российской государственной библиотеки пройдет иммерсивный проект «Silent Opera», демонстрирующий продолжение этой традиции. Проект, сочетающий барочную оперу в жанре пастиччо с электронной музыкой композитора Николая Попова, будет представлен в пространстве, специально выбранном для создания атмосферы, способствующей рефлексии на тему «анатомии» героя.

Перформанс как ритуал: от шаманских практик к современному искусству

Истоки современного перформанса следует искать не в академическом искусстве, а в древних ритуалах. Шаманские обряды, построенные на трёх фазах — подготовке, трансе и завершении, — демонстрируют структурное сходство с современными художественными практиками. Создание особой атмосферы через звук, визуальные образы и ароматы, эмоциональный пик переживания и коллективное участие — эти элементы шаманских ритуалов стали основой для многих перформансов.

В ХХ веке художник фактически принял роль шамана. Ярким примером стал Йозеф Бойс, преобразовавший социальное взаимодействие в художественный акт. Его проекты — от медитаций в галерее до масштабной высадки деревьев — демонстрируют, как искусство вышло за пределы создания объектов, превратившись в коллективный ритуал.

Авангард: скорость, технологии и разрушение

С наступлением эпохи машин и урбанизации искусство обратилось к исследованию времени и движения. Футуризм и дадаизм стали ответом на потребность запечатлеть динамику меняющегося мира. «Синтетический театр» Джакомо Балла с его импровизацией и акцентом на спонтанность, так же как и редимейды Марселя Дюшана, перенесли фокус с результата на процесс, утверждая временность как художественную категорию.

Дадаизм, возникший как реакция на травму Первой мировой войны, сознательно разрушал традиционные эстетические нормы. Радикальные жесты Дюшана, коллажи Макса Эрнста и абсурдистские перформансы Хуго Балла заложили основы искусства как акта провокации и критики.

Баухаус: синтез искусства и технологий

Школа Баухаус институционализировала стремление к синтезу искусств в условиях technological progress. Спектакль «Триадический балет» Оскара Шлеммера и постановки вроде «Механический человек» визуализировали идею слияния человека с механизированной средой. Этот подход предвосхитил современные эксперименты на стыке искусства, дизайна и технологий.

Современный перформанс: диалог традиций

Современный перформанс сохраняет связь с ритуальными практиками, одновременно развивая авангардные стратегии. Работы Марины Абрамович демонстрируют, как лиминальный опыт, граничащий с риском, становится формой трансцендентного переживания. Экологическая направленность проектов Аны Првацки показывает, как перформанс обращается к актуальным проблемам, используя язык метафоры и физического присутствия.

Перформанс продолжает существовать как пространство диалога — между художником и зрителем, между ритуальной традицией и технологической современностью, создавая условия для коллективного переживания и рефлексии.