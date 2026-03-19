Стриминговый сервис Hulu принял решение не запускать в производство сериал «Баффи — истребительница вампиров: Новый Саннидейл» (Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale), несмотря на участие актрисы Сары Мишель Геллар и режиссера Хлои Чжао, получившей «Оскар» за «Землю кочевников». Как сообщает Variety, причиной стала творческая концепция пилотного эпизода, в котором главная героиня оригинала появлялась лишь эпизодически.

По данным издания, сценарий, написанный сестрами Норой и Лиллой Цукерман, был целиком посвящен новой Истребительнице — 16-летней школьнице по имени Нова (Райан Кира Армстронг). Баффи в исполнении Геллар появлялась только в самой финальной сцене, где она под именем Энн Саммерс работала в страховой компании в Нью-Йорке. Ее единственная реплика в первоначальной версии: «Нет… не хотела бы».

После съемок по требованию Hulu тон сценария скорректировали в сторону более взрослого, а роль Геллар немного расширили, однако студия сочла изменения недостаточными. Источники Variety также указывают на стилистическое несоответствие: режиссерский почерк Чжао, известной своими камерными драмами, оказался плохо совместим с жанровой природой «Баффи». Пилотный эпизод, по словам инсайдеров, был «недоснят» и требовал бы масштабных пересъемок.

Сама Геллар публично раскритиковала решение Hulu, заявив в интервью People, что исполнительный продюсер со стороны стриминга «гордился тем, что не смотрел оригинальный сериал». Актриса также выразила солидарность с Чжао, назвав совместную работу с ней откровением.

В Disney Entertainment Television, которой принадлежит Hulu, выпустили заявление с поддержкой творческой группы, но подтвердили, что проект закрыт. При этом в компании не исключили, что к идее перезапуска культового шоу могут вернуться в будущем с другой командой. Однако участие Геллар и Чжао в таком случае маловероятно.