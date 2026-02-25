С 19 по 26 марта в столице пройдет III Международный фестиваль документального кино «Неизвестная Россия». В этом году смотр впервые получил статус международного: организаторы получили 708 заявок из России и зарубежных стран, включая Беларусь, Германию, Венесуэлу, Кыргызстан, Узбекистан, Армению, Великобританию и Бангладеш. Полная киноафиша будет опубликована в начале марта.

Конкурсная программа включает семь номинаций. Наибольшее число работ подано в категориях «Характеры» и «История». Также в шорт-лист войдут фильмы в номинациях «Душа России» (новая для фестиваля), «Открываем Россию заново», «Этнокультура», «Научно-популярное кино» и «Производственно-технологическое кино».

В специальной программе будут представлены две аргентинские картины: «Мой брат Хоакин» (Joaquín mi primón), посвященная теме инклюзивности, и «Тромбонисты» (Tromboneros) — история о музыкальных виртуозах, превративших любительские курсы в международный фестиваль.

Фестиваль станет не только конкурсным смотром, но и индустриальной площадкой. Деловая программа пройдет в Московском доме книги и кинотеатре «Художественный». Участников ждут круглые столы с представителями ведущих киноинституций, дискуссии о продюсировании и дистрибуции документалистики, а также сессии, посвященные международной кооперации.