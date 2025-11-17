Фильм «Иллюзия обмана 3» заработал 566 млн рублей за первый уик-энд, согласно данным сайта ЕАИС. Дистрибьютером фильма в России выступила кинокомпания «Атмосфера кино».

Третья часть франшизы о команде иллюзионистов-грабителей вышла в российский прокат 13 ноября. Фильм представляет новое поколение фокусников. Помимо вернувшихся звезд — Джесси Айзенберга, Вуди Харрельсона, Дейва Франко, Айлы Фишер и Моргана Фримена — в проект вошли новые лица: Джастис Смит, Доминик Сесса, Ариана Гринблатт и Розамунд Пайк. Режиссером картины выступил Рубен Фляйшер.

Третья часть франшизы о команде иллюзионистов, «Иллюзия обмана 3», стартовала на первом месте североамериканского проката с результатом $21 млн, как сообщает Deadline. Глобальные сборы фильма составили $75,5 млн. Успех третьей части связан с сохраняющейся популярностью франшизы — первые два фильма входили в топ-10 самых просматриваемых картин на Netflix за последний год. Маркетинговая кампания включала вирусные акции, в том числе выступление Джесси Айзенберга в образе его персонажа в нью-йоркских парках.