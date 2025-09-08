12 сентября на площадке «Тимирязев Центр» стартует 13-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Соосновательница платформы TEO by Cosmoscow Анна Андронова рассказала RTVI в преддверии события, на что стоит обратить внимание на ярмарке, какие направления искусства сегодня наиболее актуальны и за творчеством каких художников сегодня стоит следить.

Какие основные темы или акценты будут на Cosmoscow в этом сезоне?

В этом году будет представлено рекордное количество галерей и некоммерческих проектов, а также специальный проект «Индия. Как дух обретает материю», который представит индийское искусство. Будет впервые вручена премия «Коллекционер года», учрежденная BORK совместно с Фондом поддержки современного искусства Cosmoscow и направленная на популяризацию коллекционирования в целях развития индустрии современного искусства и создание возможностей для признания персонального вклада в формирование арт-рынка.

В этом сезоне мы увидим новую тенденцию — многие галереи выбрали формат моностендов. Такой подход позволяет глубже раскрыть художественный язык и представить полноценное высказывание конкретного автора. Для зрителя это шанс погрузиться в мир одного художника и более тонко уловить его интонацию, а для галерей — возможность выстроить целостный нарратив.

Cosmoscow во второй раз пройдет в «Тимирязев Центре» — это огромная площадка, где легко заблудиться. Как не растеряться среди такого количества искусства?

Действительно, площадка внушительная — в этом году ярмарка разместится на двух этажах «Тимирязев Центра». Будут представлены 101 галерейный и 20 партнерских стендов, 12 некоммерческих культурных проектов и специальный проект «Индия: как дух обретает материю».

Чтобы зрители не потерялись среди искусства, команда ярмарки разрабатывает удобную систему навигации на площадке, а также раздает специальные карты и ориентирует гостей на стойке информации.

Галереи удобно разделены по секциям в зависимости от своей специфики. На первом этаже разместятся секции БАЗА (галереи с собственным выставочным пространством), КОНТУР (галереи без постоянного пространства). На втором этаже расположатся ТИРАЖ (тиражное искусство), ДИЗАЙН и СООБЩЕСТВА.

Такое же разделение будет и на онлайн-ярмарке на платформе Teo by Cosmoscow, которая откроется 8 сентября. А в офлайн-формате Teo представит два стенда на втором этаже в секции ТИРАЖ — заглядывайте!

В этом году, помимо основного стенда, мы также представим стенд в коллаборации со швейцарской часовой мануфактурой Raymond Weil. В основу проекта ляжет попытка воссоздания кабинета куратора.

Для кого в первую очередь создана ярмарка: для коллекционеров, художников или широкой публики? Как ярмарка балансирует между коммерцией и просветительской функцией?

Изначально ярмарка создавалась как инструмент продвижения и поддержки современных художников. Важно не только предоставить площадку для демонстрации и продажи работ, но и сформировать вокруг искусства живое сообщество. Именно поэтому необходимо сохранять баланс. С одной стороны, коммерческая составляющая — это возможность для галерей и коллекционеров находить друг друга. С другой — постоянный вклад в развитие и поддержку современного искусства.

На ярмарке представлены не только стенды галерей, но и некоммерческие культурные проекты и инициативы, которым ярмарка предоставляет площадку для высказывания. Более того, Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow ежегодно реализует программы: «Художник года», «Музей года», «Институция года».

Важной частью программы остается и лекторий, открытый для всех по входному билету. А для тех, кто и после ярмарки желает продолжить погружаться в современное искусство, экосистема Cosmoscow поможет и здесь: на онлайн-платформе TEO by Cosmoscow есть курс про коллекционирование и представлен срез современного российского искусства, а членство в Клубе коллекционеров Cosmoscow предлагает программу, включающую посещение мастерских художников, лекции искусствоведов, кураторские экскурсии по знаковым проектам и выставкам.

Какие новые имена в российском современном искусстве вы бы выделили? Кто из молодых художников сегодня особенно востребован?

Среди новых имен я бы выделила Полину Рукавичкину, работы которой мы покажем совсем скоро на ярмарке. В этом году ее можно было увидеть на ежегодном благотворительном аукционе Cosmoscow, а затем в качестве резидента Открытых студий на «Винзаводе».

Если говорить о тех, кто сейчас особенно востребован, то это, безусловно, Александра Гарт, «Художник года» Cosmoscow 2024. А также Полина Шилкините, чьи работы сегодня находят широкий отклик у коллекционеров и зрителей. Подробнее познакомиться с работами всех этих авторов и приобрести их можно на онлайн-платформе ТЕО.

Какие направления популярны? Какие из них близки лично вам?

Например, сейчас популярно концептуальное и женское искусство. Тут дело вкуса. Многие коллекционеры предпочитают вкладываться в известные имена либо в молодых перспективных авторов.

Чем, на ваш взгляд, отличаются ярмарки современного искусства в Москве от, скажем, Парижа, Берлина или Венеции? В чем специфика российской аудитории?

У нас рынок более молодой, развивающийся, и пока публика не привыкла инвестировать большие деньги в искусство. Cosmoscow — единственная ярмарка, которая по масштабу и уровню идентична западным аналогам.

Ровно как и наша платформа TEO by Cosmoscow, которая охватывает весь российский арт-рынок и предлагает исключительно качественное искусство. Важно, что на ярмарке и онлайн-платформе есть строгий экспертный отбор.

Кто ваши основные покупатели?

В основном это люди, которые привыкли покупать через интернет, молодые коллекционеры и те, кто доверяет нашему экспертному мнению и пользуется нашей услугой личного подбора искусства.

Какое искусство пользуется сегодня наибольшим спросом?

Зависит от человека, его целей и вкуса. Одни коллекционеры заинтересованы в неофициальном искусстве, другие пристально наблюдают за молодыми авторами. Кто-то хочет сделать инвестицию, а кто-то — дополнить интерьер. Мы работаем со всеми пожеланиями.

Какие самые дорогие работы продавали на Cosmoscow?

Отвечу про продажи на платформе Тео — мы продавали работы по 3—5 миллионов рублей. Это были произведения известных художников (Валерия Кошлякова, Владимира Дубосарского, Олега Целкова). Покупки осуществлялись не онлайн, а через функцию «Примерка», которая позволяет посмотреть работу и понять, вписывается ли она в желаемое вами место.

Сколько стоит, наоборот, самая бюджетная работа?

От 20 000 рублей.

Насколько это выгодная инвестиция — современное искусство? Как скоро оно вырастет в цене?

Зачастую это рулетка. Главное — покупать то, что вам близко к сердцу. При покупке молодых авторов обязательно изучайте биографию художника, провенанс, дальнейшие планы по продвижению. Либо инвестируйте в известные имена.