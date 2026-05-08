Красные казармы Нижнего Новгорода станут площадкой для проведения четвертой ярмарки графики «Контур» и второй ярмарки фотографии «Контур. Фото» с 14 по 17 мая. В этом году запланирована обширная публичная программа и семь специальных проектов, один из них — премия за лучший стенд от Генерального партнера T-Private. В следующем году участник, выбранный экспертным советом ярмарки совместно с представителем сервиса, сможет принять участие в ярмарке бесплатно. Команда RTVI собрала несколько авторов, на работы которых стоит обратить внимание.

Евгения Соломатина и Алина Стерхова (MAGDA/МАГДА)

MAGDA — онлайн-галерея и кураторский проект, сфокусированный на пересмотре отечественного искусства второй половины XX — начала XXI веков и истории модернистской чувственности. Проект развивается в трех ключевых направлениях: выставочном, исследовательском и просветительском.

В рамках ярмарки «Контур. Фото» MAGDA покажет работы московских художниц Евгении Соломатиной и Алины Стерховой. Экспозиция объединит знаковые серии авторов с их новыми произведениями, часть из которых создана специально для Нижнего Новгорода. Творчество художниц объединяет исследование тем статики, замирания и энтропии через аскетичные образы 1990—2000-х. Их работы, пронизанные мечтательностью и естественностью, рассказывают историю о юности, течении времени и вечных вопросах человеческого бытия.

Федор Тощев (PENNLAB Gallery)

PENNLAB Gallery — современная художественная галерея, созданная в 2021 году Николаем Дмитриевым и Михаилом Красновым. Располагаясь на территории ЦСИ «Винзавод» в Москве, галерея специализируется на актуальной фотографии и зарекомендовала себя как важная площадка для развития российского фотоискусства.

На ярмарке «Контур. Фото» галерея представляет пять авторов, один из которых — Федор Тощев. В работах художника ландшафт представлен как процесс утраты и метаморфоз. Его работы исследуют затопленные территории и изолированные северные сообщества, находящиеся в состоянии постоянных изменений, в них личная и коллективная память переплетаются с мифологией и материальными свидетельствами прошлого.

Такой подход позволяет рассматривать фотографию не как способ запечатлеть неизменную реальность, а как инструмент фиксации процессов ее распада и последующей трансформации.

Дарья Шарова (Галерея 11.12)

Галерея расположилась в историческом пространстве ЦСИ «Винзавод». Александр Шаров — руководитель и идейный вдохновитель галереи. Его энергия и инициатива лежат в основе всех значимых проектов, благодаря которым 11.12 занимает особое место в российском арт-пространстве. Команда галереи активно развивает новые направления работы, стремясь сделать современное искусство доступным для широкой аудитории. Особое внимание уделяется поддержке региональных художников и творческих инициатив.

На стенде будут представлены работы фотохудожницы Дарьи Шаровой из ее недавнего проекта «56 километров тишины», посвященному Тибету — одному из самых загадочных и закрытых регионов мира. Это результат треехнедельного путешествия по Тибету и маршрута вокруг горы Кайлас — 56 километров пути на высоте более 5700 метров. В работах художницы документальная точность переплетается с исследованием культурной памяти, пространства и человеческого восприятия.

Евгений Канаев (Галерея «Аврора-1991»)

Галерея «Аврора 1991» занимает особое место в художественной жизни Казани как одна из первых частных галерей, открывшихся в начале 1990-х годов. С момента основания она активно продвигала творчество казанских художников как в родном городе, так и на российском уровне, принимая участие в первых ярмарках современного искусства.

На ярмарке «Контур.Фото» галерея представляет работы известного казанского фотографа Евгения Канаева. Признанный мастер жанровой фотографии, он демонстрирует свое мастерство в создании классических пейзажей. Часть представленных работ ранее экспонировалась на выставке «Пейзаж. Сотворение» в Творческой лаборатории «Угол» в Казани.

В своих произведениях автор обращается к фундаментальным образам природы — горе, дереву, туману. Его работы пронизаны особой атмосферой: в них читается скрытая тревога, но одновременно они предлагают путь к умиротворению через созерцание природы. Фотограф учит зрителя принимать перемены и находить гармонию в наблюдении за окружающим миром.

Иван Симонов (Галерея «Шмуклер» / Shmukler Gallery)

Галерея «Шмуклер» (ранее известная как «Артишок») была создана в 2022 искусствоведом и предпринимателем Ольгой Шмуклер. Миссия галереи заключается в формировании особого пространства, где искусство становится инструментом самопознания и познания окружающего мира.

Особое внимание уделяется формированию сообщества начинающих коллекционеров. Основная задача — разработать индивидуальные стратегии развития коллекций и сделать искусство доступным для широкой аудитории.

На ярмарке галерея представляет персональный стенд Ивана Симонова, который объединяет три знаковые серии художника: «И… и», «ПРОДАНО», «Окна». В основе представленных работ лежит документальная фотография и фиксация уличных практик. Через визуальные образы и сопровождающие их надписи автор исследует границы, социальные проблемы и общественные конструкции, создавая мост между объективной реальностью и субъективным восприятием.