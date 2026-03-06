Конь в яблоках из бархата, бабочка как символ нежности, фарфоровая девочка с крольчонком — в этих работах сплелись воспоминания, сны и личные истории их создательниц. Собрали семь небанальных подарков к 8 марта для поклонниц современного искусства.

Конь в яблоках, 2025

Алина Буглеева

29×23×1 см

Бархат, масло

«Куб.Маркет» — 52 780 рублей

Это выдуманная фарфоровая статуэтка мечты художницы. Алина Буглеева — художница, для которой искусство является глубоко личным высказыванием. В центре её внимания находятся темы семьи, традиций, быта повседневности, ностальгии и культурной идентичности. Источником вдохновения для неё служат наблюдения за окружающим миром и собственные семейные воспоминания, которые она переосмысляет в художественных образах.

«Бабочка», 2025

Оксана Афанасьева, художница 13 сезона Открытых студий Винзавода

Керамика

Открытые студии — 17 000 рублей

Одна из последних работ художницы 13-го сезона Открытых студий Винзавода Оксаны Афанасьевой — Augmentum. На ней представлены три автопортрета самой художницы и бабочка — символ нежного, трепетного чувства. Любовь в этой работе предстает как внутреннее переживание, принадлежащее исключительно любящему. Не важно, на кого оно направлено и взаимно ли оно. Концентрируясь на самом ощущении, проживая его каждой клеточкой тела, человек расширяется и умножается: это чувство делает людей лучше, наполненнее и счастливее.

Из коллекции «Вышивка» / «Embroidery», 2025

Лиза Корн

Фанера, поролон, ткань, нить

Grabar gallery — 30 000 рублей

Художница галереи современного искусства «Грабарь» Лиза Корн работает с природными мотивами и натуральными материалами. Ее цвета и геометричные формы рождают графичный минимализм, наполненный энергией гармонии, который идеально уравновешивает пространства разнообразием современности.

Работа из коллекции Embroidery выполнена в авторской технике импровизации без эскизов, на чистых ощущениях — это манифест свободы и творчества, где вышивка становится актом женской мощи.

Вихрь, 2025

Ольга Самойлова

33×37×33 см

Керамика, проволока, металлическая сетка, сухие травы

«Куб.Маркет» — 76 125 рублей

Скульптура представляет собой аттракцион, застывший среди зимнего пейзажа. В тени раскинутых осей спящего «Вихря» нашла уют девочка, прижавшая к груди крольчонка. Большая форма, смутно напоминающая парковый вазон, стоит как объект, замёрзший на северном морозе. Сквозь её бетонную плоть, проросли деревья, ставшие частью скульптуры, частью мифа. Кресла — сердце этого уснувшего механизма — расположены не по симметричному закону аттракциона, а по прихоти времени. Где-то они висят на истончившейся проволоке, где-то держатся на тросе, будто их в самый разгар полёта отправили в вечный ремонт.

«Портрет девушки в перчатках», 2024

Виктор Мийович

Графика

Галерея Морозкино — 30 000 рублей

Тонкая графика Виктора Мийовича — художника из черногорской деревни и магистранта МГАХИ им. В. И. Сурикова — завораживает. Его портреты и силуэты эхом отзываются на ранние опыты Эгона Шиле, но при этом формируют галерею ярких образов современных женщин. Выполненные в манере быстрых набросков и эскизов будущих портретов, они мастерски фиксируют мимолетный миг, врезаясь в память. Работы представлены в галерее Морозкино, поддерживающей активно академических художников и развивающая в последние годы направление по работе с современным искусством.

«Конфета», 2025

Варвара Нагорнова

Самозатвердевающая глина, бумага, дерево

Галерея Анастасии Постригай — 30 000 рублей

Центральной темой творчества Варвары является исследование памяти и ностальгии, влияния воспоминаний на формирование личности в различных социально-культурных контекстах. Художница обращается к архивным фотографиям и образам прошлого, превращая тоску по ушедшему детству в фундамент, определяющий настоящее. В своих работах Варвара создает безопасное пространство, в котором зритель может вернуться к глубинным воспоминаниям и важным моментам, сформировавшим его личность.

«Самоценность», 2025

Маша Сомик

дерево, акрил

33×42,5 см

50.000 руб.

Работа Маши Сомик — это ее визуальное высказывание на тему исследования самоценности и самоуважения. «Я увидела себя с блестящими крылышками мотылька, гуляющей вприпрыжку по волшебному лесу. Вокруг темно, и мне так нравится эта обволакивающая мягкая тьма. В какой-то момент появляется голубо-зелёное свечение, все деревья и растения начинают флуоресцентно сиять. Самоценность такая широкая, безграничная, мягкая и сияющая. В этом состоянии нет разделения на „я“ и не „я“. Всё есть красивый и волшебный лес», — делится художница.

Море волнуется 1.0, 2025

Алиса Эмкэ

21×7 х 16 см

Фарфор, эмаль, неон

«Куб.Маркет» — 38 570 рублей

Фарфоровая скульптура «Море волнуется 1.0» Алисы Эмке — это работа из цикла «Границы реальности», который исследует тему восприятия реальности, где каждая работа это приглашение к размышлению о том, что есть настоящее в мире, полном иллюзий и дуальностей.