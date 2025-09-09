На Сахалине во второй раз проходит паблик-арт программа «Взгляды», посвящённая развитию городской среды. Проект за один год сделал Южно-Сахалинск одной из крупнейших точек уличного искусства в стране, по количеству муралов конкурирующей с арт-столицами, а за год в проекте поучаствовало более 40 художников. Для куратора программы «Взгляды» Александра Мущенко паблик-арт — это не просто украшение города, а способ вернуть Сахалину культурный голос. О том, как команда с острова задает тренды для всей страны и зачем искусство должно идти в спальные районы, — в интервью RTVI.

Александр Мущенко
Куратор паблик-арт программы «Взгляды»

Как изменилась концепция программы во втором сезоне по сравнению с прошлым годом? Что стало для вас принципиально важным в новом наборе художников?

В этом году в рамках программы мы решили идти дальше и совместить сразу два формата работы. Во-первых, продолжили развивать конкурсное направление и провели опен-колл среди художников и архитекторов. Были выбраны объекты (скульптуры, инсталляции), которые в течение этого и следующего года будут установлены в Южно-Сахалинске. Во-вторых, мы не забыли и про мурализм, пригласив художников создать свои произведения в городе, но уже в рамках кураторского отбора. По сравнению с прошлым годом больший акцент был сделан на работу с планировочными районами. Теперь благодаря проекту паблик-арт можно будет найти не только на центральных улицах, но и в спальных районах. Также художники в этом сезоне приезжают на большее время — не менее трех недель. Это, безусловно, помогает лучше понять контекст и установить связи с локальными сообществами и местными жителями.

Что за команда помогает вам в городе? Какие ключевые сложности сейчас в реализации проекта? И как их удается разрешить?

На Сахалине за последние пять лет сформировалась очень крепкая команда с большим опытом продакшена. АНО ЦРГС «Наш Город» вместе с Департаментом архитектуры Южно-Сахалинска и при участии «Бюро городских улучшений» помогли создать более 100 муралов по всему региону, это в том числе и самая большая художественная роспись России — мурал на элеваторе по адресу Мира, 2 от Александра Гущина площадью более 13 тыс. м².

Александр Гущин / Мурал на элеваторе
Паблик-арт программа «Взгляды»

Это вдохновляет и создаёт ощущение устойчивости проекта. Также в этом году силами в том числе сахалинской команды реализуется большой паблик-арт проект «Смена», охватывающий более 10 городов от Дальнего Востока до Мурманской области. Для меня, как для продюсера, это невероятный кейс, отражение тезиса о децентрализации. Получается, что локальная команда с Сахалина реализует проект федерального масштаба.

Основные сложности, как обычно (в нашем случае), связаны с удаленностью от Сахалина. У нас сложная логистика и поиск вариантов проживания художников, доставки краски через всю страну и борьба за вышки для подъема на фасады — они активно используются на стройках, особенно в летний и туристический сезон. И тут очень помогает поддержка администрации города и области: губернатора, мэра и департамента архитектуры, благодаря которым у программы есть ресурсы для развития.

Как вы подбирали художников для второго сезона? Насколько для вас важен баланс между молодыми авторами и уже более известными именами? И как он сохраняется?

Денис Гаврилин (Гвр-штуки) / эскиз проекта «Рефлектор»
Паблик-арт программа «Взгляды»

Благодаря кураторскому отбору в этом сезоне среди участников в том числе авторы, которые уже были на Сахалине. Это плюс, так как мы получили проекты от людей, уже знакомых с локальным контекстом, это, например, Антон Спутник и Мансур Зияев. Некоторые авторы работают сразу с несколькими фасадами, создавая серии, связанные сюжетом. Но много и новых авторов. Наш принцип работы — объединять не только разных по уровню известности художников, но и художников разных поколений. И это дает классные результаты.

Были ли сложности в коммуникации между художниками и местными сообществами? Как вообще жители реагировали на первый сезон? И как удается с ними договориться?

Создание такой коммуникации стало одной из самых сложных задач программы. Художники приезжают, как уже отмечал выше, на более продолжительный срок. Это способствует установлению связей с местными жителями. У художников есть возможность взаимодействовать с жителями домов, на которых создаются работы, — объяснить концепцию проекта и при необходимости даже внести корректировки в эскиз. На самом деле первый сезон «Взглядов» — это не первый год, когда в Южно-Сахалинске появляются муралы. Фактически уличное искусство активно развивается на острове с 2019 года. Поэтому жители по большей части были готовы. Но наша программа соединила разрозненные элементы работы с городской средой и определила принципы развития сферы уличного искусства в регионе на ближайшие годы.

Договариваться с жителями, безусловно, приходится, ведь фасады являются собственностью владельцев квартир в жилых домах. Есть формальные правовые аспекты работы — это проведение собраний собственников жилья и принятие решений посредством подписания протоколов. Подготовительная информационная работа: наши сотрудники совершают поквартирные обходы, рассказывают о программе, художниках и эскизах, которые будут реализовываться. Обычно такой подход позволяет получать необходимые разрешения. Однако бывают случаи принципиального несогласия жителей — тогда мы вынуждены искать другие фасады. Договориться помогает еще то, что для работы художников все фасады подготавливаются — а значит, утепляются, штукатурятся, что плюс для жителей.

Какие пространства города в этом году станут площадками для паблик-арта? Есть ли места-открытия, куда зрители ещё не привыкли ходить за искусством?

Виктор Нагорнов / «Невельской плоды воображения»
Паблик-арт программа «Взгляды»

В рамках конкурса мы предложили художникам поработать с шестью локациями в Южно-Сахалинске. Половина — это излюбленные места горожан, вторая часть — объекты транспортной инфраструктуры (кольцевые развязки). В целом на Сахалине практически отсутствует опыт создания паблик-арт-объектов. Поэтому появление любого из них становится примером нового формата взаимодействия с городской средой.

Если говорить о муралах — то в этом году мы предложили художникам работать в спальных, планировочных районах. И мы надеемся, что это улучшит восприятие пространства местными жителями и привлечет гостей из других районов и городов.

Какую роль играет паблик-арт сегодня в формировании идентичности небольшого города? Можно ли сказать, что «Взгляды» меняют образ Южно-Сахалинска на культурной карте России?

Даня Shozy / «Без названия»
Паблик-арт программа «Взгляды»

Роль паблик-арта очень сильно зависит от подхода. К сожалению, часто ему отводится роль декоративного элемента улучшения городской среды. В таком случае сложно говорить об идентичности. А радуют примеры, когда художникам дается достаточно времени на создание эскизов, в идеале обеспечивается предварительный приезд с целью изучения территории и знакомства с жителями. В таком случае можно говорить о погружении в локальный контекст и потенциале формирования идентичности места. Это комплексная работа, включающая в себя не только интеграцию паблик-арта, но и исследовательскую часть и обязательную реализацию коммуникативной стратегии.

Что касается Южно-Сахалинска — безусловно, «Взгляды» меняют город, особенно с учетом того, что визуальный облик города сформирован типовой советской архитектурой. Появилась глубина восприятия пространства, город во всех смыслах становится менее плоским. Его интересно изучать, гулять пешком и находить новые детали. Мы верим, что опыт Южно-Сахалинска будет полезен и другим малым городам и в контексте работы с администрацией города и региона.

Какие проекты второго сезона вы сами ждёте больше всего? Что, по вашему мнению, станет самым обсуждаемым?

ПроРисуем / «Соседи»
Паблик-арт программа «Взгляды»

Все проекты, которые будут созданы по итогам конкурса! На Сахалине практически не было примеров создания современной архитектуры и паблик-арта. Поэтому отход от плоскости стен будет наиболее интересен как жителям, так и профессиональному сообществу. Что касается муралов: мы продолжаем архитектурные эксперименты с Shozy (Данила Шмелев), который в этом году снова на Сахалине ломает и перекраивает пространство. Мы ждем LPVDA — художника из Швейцарии, который работает с деревянными домами, создавая свои произведения с помощью болгарки. На Сахалине остались фасады хрущевок, полностью облицованные деревянными досками, — это гигантские холсты для художника. Будет интересно!

Как вы думаете, влияет ли участие в паблик-арт проектах на самих художников? Не стало ли это для известных авторов уже привычным: приезжаю в город, делаю работу и уезжаю?

Многие художники воспринимают участие в паблик-арт-программах и фестивалях как возможность для путешествий, исследований и сбора материалов. Это очень вдохновляет — перед тобой открывается весь мир. В этом контексте художники похожи на артистов, гастролирующих по городам. Главное, чтобы эта работа не превратилась в рутину. Это лишает ценности создаваемые произведения. Некоторые художники не могут найти баланс и смещаются в сторону декоративной монументальной живописи. Не могу сказать, что это однозначно плохо, по большей части людям достаточно красивой картинки на фасаде дома. Но это лишает произведения объема и глубины, искажает и преуменьшает значение паблик-арта и уличного искусства.

Почему лично для вас важно продолжать этот проект? Возможна ли трансформация «Взглядов» в постоянную платформу для развития уличного искусства на Дальнем Востоке?

Денис Гаврилин (Гвр-штуки) / эскиз проекта «Рефлектор»
Паблик-арт программа «Взгляды»

Мы позиционируем себя как постоянную платформу, работающую не только с Дальним Востоком, но и Россией в целом. И сейчас формируем долгосрочные планы и цели. Лично для меня «Взгляды» — это домашний проект. Сахалин — мой родной остров, там живут семья и друзья. Очень хочется, чтобы наша программа задавала планку качества и звучала в информационном поле, привлекала внимание к региону со стороны туристов и профессионального сообщества, чтобы люди ехали не только ради природы, но и ради нашей культуры, объединяющей людей со всей России. Всё это романтические мысли, но без них никак, поскольку это тяжелая работа и преодоление.