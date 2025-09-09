На Сахалине во второй раз проходит паблик-арт программа «Взгляды», посвящённая развитию городской среды. Проект за один год сделал Южно-Сахалинск одной из крупнейших точек уличного искусства в стране, по количеству муралов конкурирующей с арт-столицами, а за год в проекте поучаствовало более 40 художников. Для куратора программы «Взгляды» Александра Мущенко паблик-арт — это не просто украшение города, а способ вернуть Сахалину культурный голос. О том, как команда с острова задает тренды для всей страны и зачем искусство должно идти в спальные районы, — в интервью RTVI.

Как изменилась концепция программы во втором сезоне по сравнению с прошлым годом? Что стало для вас принципиально важным в новом наборе художников?

В этом году в рамках программы мы решили идти дальше и совместить сразу два формата работы. Во-первых, продолжили развивать конкурсное направление и провели опен-колл среди художников и архитекторов. Были выбраны объекты (скульптуры, инсталляции), которые в течение этого и следующего года будут установлены в Южно-Сахалинске. Во-вторых, мы не забыли и про мурализм, пригласив художников создать свои произведения в городе, но уже в рамках кураторского отбора. По сравнению с прошлым годом больший акцент был сделан на работу с планировочными районами. Теперь благодаря проекту паблик-арт можно будет найти не только на центральных улицах, но и в спальных районах. Также художники в этом сезоне приезжают на большее время — не менее трех недель. Это, безусловно, помогает лучше понять контекст и установить связи с локальными сообществами и местными жителями.

Что за команда помогает вам в городе? Какие ключевые сложности сейчас в реализации проекта? И как их удается разрешить?

На Сахалине за последние пять лет сформировалась очень крепкая команда с большим опытом продакшена. АНО ЦРГС «Наш Город» вместе с Департаментом архитектуры Южно-Сахалинска и при участии «Бюро городских улучшений» помогли создать более 100 муралов по всему региону, это в том числе и самая большая художественная роспись России — мурал на элеваторе по адресу Мира, 2 от Александра Гущина площадью более 13 тыс. м².

Это вдохновляет и создаёт ощущение устойчивости проекта. Также в этом году силами в том числе сахалинской команды реализуется большой паблик-арт проект «Смена», охватывающий более 10 городов от Дальнего Востока до Мурманской области. Для меня, как для продюсера, это невероятный кейс, отражение тезиса о децентрализации. Получается, что локальная команда с Сахалина реализует проект федерального масштаба.

Основные сложности, как обычно (в нашем случае), связаны с удаленностью от Сахалина. У нас сложная логистика и поиск вариантов проживания художников, доставки краски через всю страну и борьба за вышки для подъема на фасады — они активно используются на стройках, особенно в летний и туристический сезон. И тут очень помогает поддержка администрации города и области: губернатора, мэра и департамента архитектуры, благодаря которым у программы есть ресурсы для развития.

Как вы подбирали художников для второго сезона? Насколько для вас важен баланс между молодыми авторами и уже более известными именами? И как он сохраняется?

Благодаря кураторскому отбору в этом сезоне среди участников в том числе авторы, которые уже были на Сахалине. Это плюс, так как мы получили проекты от людей, уже знакомых с локальным контекстом, это, например, Антон Спутник и Мансур Зияев. Некоторые авторы работают сразу с несколькими фасадами, создавая серии, связанные сюжетом. Но много и новых авторов. Наш принцип работы — объединять не только разных по уровню известности художников, но и художников разных поколений. И это дает классные результаты.

Были ли сложности в коммуникации между художниками и местными сообществами? Как вообще жители реагировали на первый сезон? И как удается с ними договориться?

Создание такой коммуникации стало одной из самых сложных задач программы. Художники приезжают, как уже отмечал выше, на более продолжительный срок. Это способствует установлению связей с местными жителями. У художников есть возможность взаимодействовать с жителями домов, на которых создаются работы, — объяснить концепцию проекта и при необходимости даже внести корректировки в эскиз. На самом деле первый сезон «Взглядов» — это не первый год, когда в Южно-Сахалинске появляются муралы. Фактически уличное искусство активно развивается на острове с 2019 года. Поэтому жители по большей части были готовы. Но наша программа соединила разрозненные элементы работы с городской средой и определила принципы развития сферы уличного искусства в регионе на ближайшие годы.

Договариваться с жителями, безусловно, приходится, ведь фасады являются собственностью владельцев квартир в жилых домах. Есть формальные правовые аспекты работы — это проведение собраний собственников жилья и принятие решений посредством подписания протоколов. Подготовительная информационная работа: наши сотрудники совершают поквартирные обходы, рассказывают о программе, художниках и эскизах, которые будут реализовываться. Обычно такой подход позволяет получать необходимые разрешения. Однако бывают случаи принципиального несогласия жителей — тогда мы вынуждены искать другие фасады. Договориться помогает еще то, что для работы художников все фасады подготавливаются — а значит, утепляются, штукатурятся, что плюс для жителей.

Какие пространства города в этом году станут площадками для паблик-арта? Есть ли места-открытия, куда зрители ещё не привыкли ходить за искусством?

В рамках конкурса мы предложили художникам поработать с шестью локациями в Южно-Сахалинске. Половина — это излюбленные места горожан, вторая часть — объекты транспортной инфраструктуры (кольцевые развязки). В целом на Сахалине практически отсутствует опыт создания паблик-арт-объектов. Поэтому появление любого из них становится примером нового формата взаимодействия с городской средой.

Если говорить о муралах — то в этом году мы предложили художникам работать в спальных, планировочных районах. И мы надеемся, что это улучшит восприятие пространства местными жителями и привлечет гостей из других районов и городов.

Какую роль играет паблик-арт сегодня в формировании идентичности небольшого города? Можно ли сказать, что «Взгляды» меняют образ Южно-Сахалинска на культурной карте России?

Роль паблик-арта очень сильно зависит от подхода. К сожалению, часто ему отводится роль декоративного элемента улучшения городской среды. В таком случае сложно говорить об идентичности. А радуют примеры, когда художникам дается достаточно времени на создание эскизов, в идеале обеспечивается предварительный приезд с целью изучения территории и знакомства с жителями. В таком случае можно говорить о погружении в локальный контекст и потенциале формирования идентичности места. Это комплексная работа, включающая в себя не только интеграцию паблик-арта, но и исследовательскую часть и обязательную реализацию коммуникативной стратегии.

Что касается Южно-Сахалинска — безусловно, «Взгляды» меняют город, особенно с учетом того, что визуальный облик города сформирован типовой советской архитектурой. Появилась глубина восприятия пространства, город во всех смыслах становится менее плоским. Его интересно изучать, гулять пешком и находить новые детали. Мы верим, что опыт Южно-Сахалинска будет полезен и другим малым городам и в контексте работы с администрацией города и региона.

Какие проекты второго сезона вы сами ждёте больше всего? Что, по вашему мнению, станет самым обсуждаемым?

Все проекты, которые будут созданы по итогам конкурса! На Сахалине практически не было примеров создания современной архитектуры и паблик-арта. Поэтому отход от плоскости стен будет наиболее интересен как жителям, так и профессиональному сообществу. Что касается муралов: мы продолжаем архитектурные эксперименты с Shozy (Данила Шмелев), который в этом году снова на Сахалине ломает и перекраивает пространство. Мы ждем LPVDA — художника из Швейцарии, который работает с деревянными домами, создавая свои произведения с помощью болгарки. На Сахалине остались фасады хрущевок, полностью облицованные деревянными досками, — это гигантские холсты для художника. Будет интересно!

Как вы думаете, влияет ли участие в паблик-арт проектах на самих художников? Не стало ли это для известных авторов уже привычным: приезжаю в город, делаю работу и уезжаю?

Многие художники воспринимают участие в паблик-арт-программах и фестивалях как возможность для путешествий, исследований и сбора материалов. Это очень вдохновляет — перед тобой открывается весь мир. В этом контексте художники похожи на артистов, гастролирующих по городам. Главное, чтобы эта работа не превратилась в рутину. Это лишает ценности создаваемые произведения. Некоторые художники не могут найти баланс и смещаются в сторону декоративной монументальной живописи. Не могу сказать, что это однозначно плохо, по большей части людям достаточно красивой картинки на фасаде дома. Но это лишает произведения объема и глубины, искажает и преуменьшает значение паблик-арта и уличного искусства.

Почему лично для вас важно продолжать этот проект? Возможна ли трансформация «Взглядов» в постоянную платформу для развития уличного искусства на Дальнем Востоке?

Мы позиционируем себя как постоянную платформу, работающую не только с Дальним Востоком, но и Россией в целом. И сейчас формируем долгосрочные планы и цели. Лично для меня «Взгляды» — это домашний проект. Сахалин — мой родной остров, там живут семья и друзья. Очень хочется, чтобы наша программа задавала планку качества и звучала в информационном поле, привлекала внимание к региону со стороны туристов и профессионального сообщества, чтобы люди ехали не только ради природы, но и ради нашей культуры, объединяющей людей со всей России. Всё это романтические мысли, но без них никак, поскольку это тяжелая работа и преодоление.