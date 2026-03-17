В Ханты-Мансийске завершился XXIV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Церемония закрытия прошла 16 марта в концертно-театральном центре «Югра-Классик».

Главный приз фестиваля — «Золотую тайгу» за лучший дебютный фильм — получила испанская лента «Глухая» режиссера Эвы Либертад Гарсия Лопес. В конкурсе российских дебютов победил фильм «Космос засыпает» Антона Мамыкина. Картина также удостоена приза «За сохранение культурных традиций», приза зрительских симпатий «Цветы таежной надежды» и еще трех наград.

В этом году в конкурсных программах фестиваля было представлено 56 российских и зарубежных фильмов из стран Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока. Тематический фокус смотра был обращен к теме «Дети в кино».

По красной дорожке прошли Федор Бондарчук, Леонид Ярмольник, Евгений Маргулис, Андрей Прошкин, Сергей Члиянц, Софья Лебедева, Леонид Каневский и другие. Ведущими церемонии выступили актеры Кристина Бабушкина и квартет «Заячий стон». Режиссером церемонии стал трехкратный обладатель «Золотой маски» Алексей Франдетти.

Первыми объявили победителей международного конкурса фильмов для детей и юношества «Твое кино». Главный приз программы — «Малую бронзовую тайгу» — получил фильм «Я случайно написала книгу» Норы Лакош.

В конкурсе «Дебют — короткий метр» «Малую серебряную тайгу» вручили фильму «Наш год» Николая Коваленко, «Малую золотую тайгу» — ленте «Варвара Святая» Полины Капантиной.

В конкурсе российских дебютов приз гильдии кинооператоров имени Павла Лебешева получил Владимир Борисов («Космос засыпает»). Награду имени Александра Абдулова за лучшую мужскую роль вручили Марку Эйдельштейну («Космос засыпает»), за лучшую женскую роль — Алле Демидовой («Величие_отсутствия»).

Приз «Серебряная роза» за лучшую работу с музыкой получил Саид Толгуров («В горах. Он»).

Специальный приз «За сохранение культурных традиций» от генерального партнера кинофестиваля — компании «Газпром нефть» — также вручен оператору Владимиру Борисову за работу в фильме «Космос засыпает».

Международное жюри, в которое вошли представители Китая, Камеруна, Испании и Сербии, присудило «Бронзовую тайгу» итало-сербской ленте «Монета» Эмилиано Данте, «Серебряную тайгу» — индо-корейской картине «Форма Момо» Трибени Рай. Специальных упоминаний жюри удостоены фильмы «Глухая» (за саунд-дизайн), «Песни лунного короля» Натальи Лапшиной и «Далеко на Востоке» Араша Аниси.

Приз президента фестиваля «За поддержание творческого огня в российском кинематографе» вручил Эмир Кустурица. Награду получил Федор Бондарчук.

В этом году на фестиваль приехали около 30 иностранных гостей из Китая, Индии, Испании, Кубы, Камеруна, Турции, ЮАР, Сербии, Азербайджана, Аргентины, Болгарии, Колумбии и Швейцарии. В рамках деловой программы прошли сессии, посвященные вопросам поддержки дебютного кино, поиска финансирования, развития анимации и создания детского контента.