Американский актер Джон Литгоу сообщил, что не намерен отказываться от своей роли Альбуса Дамблдора в предстоящем сериале HBO о Гарри Поттере, несмотря на комментарии Джоан Роулинг — исполнительного продюсера шоу. Об этом он рассказал в интервью The Times

По словам актера, друзья и фанаты отговаривали его от роли профессора Хогвартса в связи с высказываниями Роулинг о трансгендерных людях* и ее роли в этом проекте. Литгоу даже получил ссылку на статью под названием «Открытое письмо Джону Литгоу: пожалуйста, откажитесь от „Гарри Поттера“» от одного из своих друзей.

Литгоу признался, что не ожидал критики относительно своего участия в сериале. Он особо отметил значимость своего решения, пояснив, что это восьмилетний контракт и, возможно, его последняя крупная роль. По его мнению, этот проект идеально завершит его карьеру.

Американский актер, по его словам, не понимает, какое значение имеет эта критика и интересуется, как сама Роулинг на нее отреагировала: «Полагаю, я с ней встречусь и мне любопытно с ней поговорить». Литгоу сказал, что его беспокоит лишь то, примут ли его фанаты «Гарри Поттера», поскольку он американец, который должен сыграть британца Дамблдора.

В 2023 году стало известно, что компания Warner Bros. Discovery начала работать над новой экранизацией серий книг о волшебнике Гарри Поттере. В 2025 году компания HBO, которая займется съемками сериала, поделилась первыми кастинг решениями: Литгоу сыграет Дамблдора, Паапа Эссьеду — Северуса Снейпа, Ник Фрост — Рубеуса Хагрида, Пол Уайтхаус — Аргуса Филча, а Люк Таллон — профессора Квиррелла.

Джоан К. Роулинг неоднократно высказывалась относительно трансгендерных женщин*, а также поддержала решение британского Верховного суда о юридическом определении женщины. За свои комментарии она получает критику от таких знаменитостей, как Педро Паскаль, Дэвид Тэннант и Джон Оливер.

В 2021 году писательницу не позвали на съемки документального спецпроекта к двадцатилетию «Гарри Поттера». В выпуске появились режиссер Крис Коламбус, исполнители главных ролей в киноленте — Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие актеры.

Елизавета Лебедева

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