20 января, в день, когда американскому режиссеру Дэвиду Линчу могло бы исполниться 80 лет, сервис Кинопоиск совместно с Яндекс Книгами представил документальный аудиосериал «Русский вигвам». Проект, состоящий из четырех эпизодов, исследует, как творчество Линча проникло в российское медиапространство и повлияло на отечественную культуру — от первых показов «Твин Пикса» на телевидении в 1990-х до его отражения в живописи, музыке и повседневных практиках.

Автором и ведущим аудиосериала выступил Даулет Жанайдаров, редактор видео и подкастов Кинопоиска. По его словам, идея проекта родилась 16 января 2025 года, в день смерти режиссера, когда массовые и искренние отклики в соцсетях показали, насколько личной стала для российских зрителей его фигура. Сериал представляет собой путешествие по разным эпохам, от видеокассет конца 1980-х до цифровой культуры 2010-х, и анализирует эволюцию восприятия искусства в России.

Первый эпизод, уже доступный для прослушивания, посвящен телевизионной премьере «Твин Пикса» в 1993 году. В нем рассказывается, почему сюрреалистичный сериал оказался созвучен духу российских 1990-х и как образы Лауры Палмер, сов и интерьера Черного вигвама закрепились в коллективной памяти. Второй эпизод, выход которого запланирован на 27 января, будет посвящен истории кинопоказов фильмов Линча в СССР и России — от фестивальных премьер до просмотров в видеоклубах. Две заключительные серии сосредоточатся на других гранях творчества режиссера: его художественных и музыкальных работах, интернет-проектах и образе жизни, который сам стал произведением искусства.

В создании сериала приняли участие десятки экспертов, включая кинокритиков Марию Кувшинову, Станислава Ф. Ростоцкого, Михаила Брашинского, Сергея Кудрявцева и Андрея Плахова, а также искусствоведа Ольгу Свиблову. Своими воспоминаниями также поделились люди, непосредственно связанные с распространением творчества Линча в России: основательница первого официального видеоклуба в СССР Елена Заславская, бывший глава отдела кинопоказов на НТВ Сергей Фикс и бывший глава закупок зарубежного контента в «Централ Партнершип» Петр Карцев. Консультантом проекта выступил журналист, руководитель спецпроектов медиа Кинопоиска Юрий Сапрыкин.

Аудиосериал «Русский вигвам» доступен для прослушивания на подкаст-платформах, включая Яндекс Музыку и YouTube-канал «Подкасты Кинопоиска». Одновременно с этим в сервисе Яндекс Книги запущена расширенная текстовая версия проекта, которая будет дополняться по мере выхода новых аудиоэпизодов каждую неделю.