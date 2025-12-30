В эпоху, когда создать контент может каждый, а отличить реальное от сгенерированного — уже и не каждый эксперт, мы погружаемся в бесконечный поток. Но кто в этом потоке останется на плаву, а что окажется «тупиковой ветвью»? Команда Looch AI рассказала RTVI, где в новой медиацепочке место человека, что на самом деле стоит за хайпом вокруг ИИ и какие навыки стали критически важными в 2025 году.

— ИИ обещает демократизацию творчества, но на выходе мы часто видим огромный поток однообразного контента. Это неизбежная «фаза мусора», или мы обречены тонуть в нём вечно?

— Я думаю, мы будем в этом тонуть всегда. Честно — не знаю, хорошо это или плохо.

Хорошего контента будет мало, потому что нейросети дали возможность делать что угодно вообще всем. А делать — и делать хорошо — это разные вещи.

Чтобы не делать мусор, нужно пройти какие-то этапы до нейросетей. Опыт, насмотренность, понимание, как это вообще работает. У меня, например, есть дизайнерский бэкграунд, большой опыт в рекламе, работа арт-директором и креатором, куча выпущенных на свет рекламных видеороликов — и это сильно помогает не превращать всё в мусор, даже когда пользуешься ИИ.

А большинство людей приходят в нейросети сразу, без этого пути. Они просто нажимают кнопки — и получается бесконечный поток одинакового контента. Поэтому да, думаю, мы продолжим в этом тонуть. Просто иногда среди этого будет что-то действительно хорошее.

— Если контента становится слишком много, что начинает цениться по-настоящему? Будет ли резко расти цена курируемого, авторского и эксклюзивного контента?

— Когда контента становится слишком много, по-настоящему начинает цениться не сам контент, а способность отбирать, сокращать и придавать смысл. Растёт ценность вкуса, кураторского взгляда и субъективной позиции, потому что они экономят внимание и создают ощущение доверия и принадлежности. Цена авторского и эксклюзивного контента действительно будет расти, но не массово, а в премиальном сегменте — там, где важны контекст, ограниченный доступ и чёткая точка зрения, а не количество публикаций.

— Соцсети и ИИ-генерация — это синергия, которая засоряет медиапространство, или всё же двигает его вперёд? Где грань, когда удобство создания убивает интерес к потреблению?

— Соцсети и ИИ-генерация одновременно засоряют медиапространство и двигают его вперёд, потому что они не задают направление, а лишь радикально ускоряют производство. Когда создавать становится слишком легко, сам факт появления контента обесценивается, и интерес к потреблению падает в тот момент, когда зритель перестаёт чувствовать человеческий выбор и ответственность за результат. Грань проходит там, где ИИ перестаёт быть инструментом и становится заменой автору, а возвращение интереса происходит тогда, когда за контентом снова считываются идея, риск, позиция и осознанное решение.

— Автоматизированные Telegram-каналы, армии нейроинфлюенсеров — это тупиковая ветвь или устойчивая бизнес-модель будущего?

— Однозначно это будет частью нашего будущего. Этот ментальный фастфуд будет использоваться повсеместно, формируя конкуренцию за наше внимание. С помощью автоматизированных систем, где контент, формат и выбор информации формируется за счёт коротких сигналов и сиюминутных трендов, нельзя добиться осмысленного и долгого вовлечения, доверия. Как и сейчас до AI, контент будет и обычный, и курируемый. Часть платежеспособного населения будет покупать эту информацию, чтобы обезопасить себя от невалидируемого потока спама, принадлежности к некоему высшему клубу, репутации кураторов.

— В новой медиа-цепочке (от идеи до дистрибуции) где теперь ключевое место человека? В чём наша непреходящая ценность, которую нельзя доверить алгоритмам?

— Человек сейчас — это не только тот, кто делает руками. Руки больше не прям супер главное. Главное — понимать, зачем ты вообще это делаешь. Идея, направление, вкус, ощущение — это алгоритмы пока не тянут, даже иногда, кажется, что тянет, всё равно чаще всего получается искусственно.

Алгоритм может ускорять, предлагать варианты, штамповать бесконечно… Копировать и воровать.

Но он не чувствует. У него нет прожитой жизни, ошибок, стыда за плохие идеи, боли от хейта и радости, когда что-то реально сработало. У него нет живого опыта — а без него всё пустое.

Наша ценность — в выборе и в ответственности. В умении выкинуть 90% и оставить одно. В решении рискнуть, сделать странно и взять на себя последствия. Алгоритму всё равно, ему нечего терять. А человеку — нет. Поэтому ключевая роль человека — в смысле, вкусе и решениях.

— Как сегодня креатору, редактору, монтажёру «найти себя» и не потерять ценность? Какие старые навыки стали бесполезны, а какие взлетели в цене?

— Главным ориентиром в поиске себя сегодня становится развитие творческого видения, насмотренности и умение делегировать рутинные задачи нейросетям. С каждым годом в монтажном софте появляется всё больше ИИ-инструментов, поэтому вместо механической работы монтажёру всё чаще приходится работать со смыслом, ритмом и подачей материала. Постепенно теряют ценность специалисты, которые работают только в одной программе и занимаются простой склейкой кадров.

При этом ключевую роль начинает играть скорость работы, поскольку актуальность контента напрямую зависит от того, насколько быстро он выходит. В цене растёт умение рассказывать историю, понимать специфику контента для разных платформ и оперативно адаптироваться под тренды. Сегодня особенно востребованы специалисты, способные создавать качественный и интересный контент, совмещая в себе несколько ролей и подходя к монтажу осознанно.

— Насколько реальные возможности ИИ для создания видео и аудио отстают от медийного хайпа вокруг них? Где мы находимся на самом деле — на пороге «mighty AI» или ещё в песочнице?

— Мы находимся однозначно в песочнице, но тут уже очень много людей. Те, кто использует нейросети достаточно давно, уже понимают, когда тебе в очередной раз маркетинг пытается продать «чудо», и относятся скептически. Для тех, кто решил прийти в нейросети сейчас, любое обещание воспринимается за чистую монету.

Для меня лично самой интересной историей является 2025 год — появление NanaBanana, ChatGpt Images, которые задают новый формат взаимодействия не только текстом и голосом, но и изображениями, давая разнообразный и более объёмный и сложный контекст для модели, как и сам финальный вывод.

Мы формируем наше контекстное окно из совершенно разной информации, интересно, к чему нас всё это приведёт, но это однозначно (а не только агенты, про которые не устают говорить) — это какой-то новый поворот. Только как часто бывает, это может быть тупиком.

— Даже экспертам всё сложнее отличить реальный контент от сгенерированного. К чему это приведёт нас как потребителей? К всеобщей паранойе или здоровому цинизму?

— Однозначно, к снижению доверия к любому контенту в долгосрочной перспективе. Генерация фотореалистичного контента, который становится с каждой неделей и месяцем неотличимым от настоящего, ставит в тупик даже экспертов в ИИ.

Недавно прочитала про забавную ситуацию — демонстрационное видео с китайским роботом было принято за фейк, созданное в CG или нейросетях. Компании пришлось выложить бэкстейдж, чтобы доказать, что это была реальная съёмка и робот действительно существует. В определённый момент, скорее всего, большая часть контента, выпускаемого в коммерческих целях и на платформах, будет маркироваться.

— Что из сервисов создания нейроконтента сегодня — прорывная технология, меняющая индустрию, а что — просто модная «игрушка» для привлечения кликов?

— До сих пор самая прорывная технология — натуральный интеллект, а всё остальное — инструменты.

Я бы оценивала ценность технологии либо её перспективностью для будущих изменений. В этом году появление гибридных моделей типа Nana Banana, с которыми можно взаимодействовать и текстом, и изображениями, и сохранять контекст вашего разговора, задаёт новые вектора развития в интерфейсах и способах взаимодействия с нейросетями.

В 2025 году нейроконтент обогатился не только огромным количеством видео-мемов, но и внезапно — вайб-кодинг артефактами — сайтами, приложениями, сервисами для личного пользования. Теперь каждый может собрать идеальный для себя будильник, сервис с рецептами, трекер сна, планировщики. И это очень интересный переворот, будем следить за следующим поколением стартаперов.

— Какие базовые навыки «информационной гигиены» и навигации в потоке нейроконтента должен выработать сейчас каждый человек?

— Одним из базовых навыков информационной гигиены сегодня является критическое мышление. В потоке нейроконтента легко столкнуться с фейковыми видео и изображениями, поэтому важно уметь проверять источники и не доверять первому впечатлению.

Не менее важным становится понимание принципов работы алгоритмов и умение фильтровать информацию. Социальные сети формируют ленту не случайно, а усиливают тот контент, на который человек чаще реагирует, из-за чего легко оказаться в информационном пузыре.

Третьим важным навыком является умение сознательно создавать «тишину» — ограничивать потребление контента и делать паузы. В условиях бесконечных лент это помогает сохранять внимание, ясность мышления и интерес к действительно ценному контенту.

— Как на практике «валидировать» информацию? По каким признакам можно проверить, стоит ли доверять источнику, голосу или видео в 2025 году?

— Это очень интересный вопрос. Модели с каждым обновлением имеют всё меньше и меньше артефактов. С текстом каждый уже может быть обманут, голосом — та же история. Поскольку форматы Text2Text и Text2Speech достаточно старые, и ещё лет 12 назад уже существовала и была доступна технология клонирования голоса. Я помню были сервисы, где можно было заказать поздравление звонком другу голосом от псевдо-«селебрити». Это сейчас активно используют мошенники с звонками, поэтому нужно всё-таки не доверять, а перезванивать в банки или родственникам «попавшим в беду».

Поэтому лучше ко всему относиться со здоровым скепсисом, проверять информацию дважды и трижды, особенно если она важна и критична. В любом случае, нас ждёт ещё следующий этап ограничений, маркировок «сделано AI».

— Какую одну практическую возможность ИИ в видео/аудио вы бы посоветовали освоить прямо сейчас любому зрителю, чтобы использовать это для своей работы или творчества?

— Я бы порекомендовала попробовать Nana Banana для создания, редактирования изображений, а ещё, конечно, поработать с созданием своих артефактов и повайбкодить в Perplexity или ChatGpt.