20 ноября в российский прокат выходит боевик «Джекпот» — история о подростках, решивших грабить картели и делиться награбленным с нуждающимися. «Когда я получил сценарий „Джекпота“, меня зацепило сочетание этих двух миров — мрачности картелей и жизнерадостности подростков», — признается режиссер фильма Майкл Даус. В интервью он объясняет, почему эта история оказалась ему как отцу особенно близка, как ему удалось выстроить на площадке тандем с Дэйвом Батистой-продюсером и заставить зрителя почувствовать себя на месте героев, оказавшихся в эпицентре опасных событий.

— Почему вы решили стать режиссером фильма «Джекпот»?

— Я получил сценарий год назад, он мне очень понравился. Меня зацепило сочетание этих двух миров — в одной истории смешивается мрачность картелей и жизнерадостность подростков. До этого я не знал сюжетов, которые рассказывали бы о взаимоотношениях папы и сына в подобных обстоятельствах. Как отцу, мне была очень важна эта история.

Ещё понравилось то, как подростки вступают в борьбу с картелями, там также много экшена, который нужен не просто ради зрелища. Уже в сценарии у каждого фрагмента была своя индивидуальность, форма, которая явно чувствовалась на страницах. Было интересно в это вникнуть, но в основном я рассчитывал на боевик с драматическим уклоном. Да, есть смешные моменты, но фильм — не комедия. Хотя, на мой взгляд, история только выиграла от небольшого легкомыслия.

«Джекпот» — это сбалансированный, действительно интересный, трогательный фильм. Есть в нем что-то от историй с архетипом мстителя, а я такое очень люблю.

— Вы были в курсе, что Дэйв Батиста принимал участие в разработке идеи фильма?

— О да! Дэйв для меня в первую очередь хороший друг, но я восхищаюсь им как актером, а в этот раз он был ещё и продюсером. В таком тандеме мы работаем с ним впервые. Было потрясающе! Я думаю, что у Дэйва есть способности не только к боевикам: лет пять назад мы вместе работали над фильмом «Али, рули!», и я выяснил, что он может быть смешным и хорошо отыгрывать комедийные сцены.

Он может быть легкомысленным, но главное в Дэйве — это глубина его личности.

И он привносит это в свою работу, дает обращу форму, на которую способен не каждый актер. Мне нравится с ним работать, у него есть не только актерский талант, но ещё и способности к режиссуре, он любит исследовать материал и разбираться в нем. К тому же Дэйв славный парень. Так что да, поработать с ним как с продюсером, учитывая его видение сценария и все вышеперечисленные способности — это моя сбывшаяся мечта. Дэйв Батиста — фантастический профессионал, и я его большой поклонник.

— В чем заключалась разница работы с Дэйвом в комедии и в боевике?

— Да, это хороший вопрос. Разница в первую очередь в том, что в «Джекпоте» меньше комедии, но я думаю, что в любой хорошей актерской игре есть одна общая черта — честность. В комедии, если не правдоподобно, значит — не смешно. В боевиках тоже важна искренность, просто в этом жанре чуть больше глубины. «Джекпот» — история о семье, Рэй и его сын Коди переживают непростые времена. Когда мы работаем над такой историей, нам нужно быть предельно точными, чтобы все выглядело реальным. Честность — вот что я пытаюсь привнести в этот проект.

— Давайте поговорим о молодых актерах, сыгравших в этом фильме. Наверное, вам приятно участвовать в поиске новых талантов?

— С точки зрения мира боевиков, Дэйв, конечно, является краеугольным камнем актерского состава. Но по-настоящему захватывающе было собрать отличный ансамбль молодых ребят. Для меня столкновение мира этой странноватой группы подростков с миром картелей, который они решают разграбить, — это безумно интересная история. И не только с точки зрения развития персонажей, но и из-за того, как это зрелищно. Когда вы помещаете обычных людей, которые пытаются одурачить матерых преступников, то это должно быть небрежно и напряженно.

Я думаю, мы ставим зрителей на место этих детей, чтобы почувствовать, каково это оказаться в подобной ситуации — это делает фильм уникальным. Было безумно интересно собрать таких артистов в одном фильме. Да, некоторые из них более опытные, другие менее, но я думаю, наш проект только выиграет от объединения таких разных молодых людей в одном сюжете. Ребята отлично дополняют друг друга, у них разные навыки, и это круто. Прежде всего, эти юноши и девушки действительно хорошие артисты, и мне уже на репетициях было безумно интересно наблюдать за тем, как они взаимодействуют, узнают друг друга, и думаю, эта химия должна быть хорошо видна на экране.

— Какова бы была ваша способность если бы вы были вовлечены в подобное ограбление?

— Участвовал бы я в ограблении, будучи подростком, как наши герои? В детстве я обычно только планировал ограбления. Бывало, мы с друзьями думали, как бы нам вытащить банкомат из стены или какую бы затею с банком мы бы могли провернуть. Каково бы это было? Думаю, именно в таком ключе я и мыслил, работая над сценарием. А так мне бы хотелось быть стратегом, но, скорее всего, я бы оказался просто дураком. Возможно, я мог бы быть водителем грабителей, как Боско Альберт из «Команды „А“», но не уверен.

— В фильме много экшена, много оружия, много взрывов, как вы понимаете, на чем нужно сосредоточится, чтобы по-настоящему привлечь аудиторию эмоциональными сценами?

— Я думаю, нужно выстроить каждое действие таким образом, чтобы главным в них был персонаж и его поступки. Чтобы каждая экшен-сцена была связана с героем и его историей эмоционально. Любые смертоносные выстрелы или что-то подобное делается исключительно для движения сюжета. Должно создаваться такое ощущение, что зритель наблюдает за происходящим, будто находясь непосредственно в том же месте, что и герои. Так что никаких слоу-мо и, естественно, никакой романтизации насилия. Все сцены должны быть хорошо обоснованы. Я думаю, в боевиках для меня самое главное — связь экшена и драматической линии персонажей.

У зрелища должна быть цель, оно развивает историю и не выглядит неуместно. Я считаю, что экшен-сцены должны только улучшать и дополнять сюжет.

— Как вы готовились?

— Я убежден, что хорошее кино создается уже на этапе подготовки. Всегда стараюсь продумывать все до мелочей, включая расписание и раскадровку. Главное — убедиться, что вся группа двигается в одном направлении, снимает один и тот же фильм. А подход к экшену должен быть приземленным, чтобы действия выглядели реалистично и быстро, без лишней мишуры. Я не так часто работал над фильмами с огнестрельным оружием, но это был полезный опыт. Я узнал, когда его использовать, а когда нет, и как сделать экшен максимально реалистичным. В истории, где дети немного привирают, важно, чтобы другая сторона выглядела по-настоящему реалистичной и правдоподобной.