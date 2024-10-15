На острове Сахалин проходит арт-проект «Взгляды», в рамках которого художники со всего мира приезжают в Южно-Сахалинск, чтобы превращать дома типичной застройки в арт-объекты. Стрит-артисты работали в городе с мая по сентябрь, чтобы создавать не только цветные, но и монохромные муралы, росписи как в классической технике граффити, так и в стиле абстракции и монументальной живописи. Помимо этого, художники исследовали остров и проводили лекции и мастер-классы, посвященные истории стрит-арта и развитию своего творческого пути.

Куратор программы «Взгляды» Александр Мущенко рассказал RTVI, как Сахалин стал центром паблик-арта и как искусство делает город точкой притяжения для туристов.

Почему именно Сахалин был выбран для этой программы?

На Сахалине, особенно в Южно-Сахалинске, уличное искусство активно развивается с 2019 года. За это время в регионе было создано более 60 муралов (в этом году ещё более 50). Однако эта деятельность не была системной, инициаторы проектов были разные, работа шла преимущественно в контексте коммерческого стрит-арта. То есть художники выступали в качестве исполнителей, реализуя предоставленные заказчиками эскизы. Такой подход имеет место быть, и большая часть созданных за это время работ отвечает требованиям по качеству исполнения, но при этом воспринимается только как элемент благоустройства.

Паблик-арт в свою очередь позволяет решать еще множество задач, например, способствовать формированию сообществ, повышать узнаваемость места и развивать не только городскую, но и культурную среду. В 2023 году нам удалось донести важность работы именно с художниками и профессиональным сообществом в контексте долгосрочной программы, которая будет помимо функций благоустройства решать и перечисленные задачи. Хочу отметить, что Сахалинская область уделяет большое внимание развитию креативных индустрий — людям, работающим в творческой сфере, оказывается большая поддержка, открываются мастерские, выставочные залы, проводятся профильные мероприятия. Поэтому появление программы — это закономерный этап развития региона в целом и его столицы — Южно- Сахалинска в частности.

Сахалин — не совсем то место, куда может легко попасть каждый россиянин. Для многих остров остается далеким и даже абстрактным краем, о котором они лишь слышали когда-то в школе. В этом случае, кого можно назвать зрителями этой программы?

На самом деле я недавно тоже узнал, что большая часть запросов в поисковиках на тему Сахалина связана с информацией о его местоположения. Для меня это немного странно, возможно потому что я вырос там и никогда не воспринимал острова как что-то далекое и неизвестное. Вообще Сахалинская область — единственная островная в России, в ее состав входит более 50 островов, в том числе Курильская гряда. Население всего региона чуть больше 450 тыс. человек. Большая часть городов застроилась преимущественно в 1960-70 годы, и архитектурный облик сформирован советской типовой архитектурой. Поэтому паблик-арт (мурализм в частности) позволяет расширить опыт взаимодействия местных жителей и туристов (которых с каждым годом становится все больше) с городом.

Где проходит граница между вандализмом и стрит-артом?

Тут все просто. Граница определена законом, а точнее ст. 214 УК РФ. Согласно ей вандализмом признается осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. На практике под вандализм (в контексте творческой деятельности) попадают чаще всего объекты выполненные на исторических зданиях и транспортной инфраструктуре. Поэтому стрит-арт может быть признан вандализмом. Все зависит от обстоятельств его появления и намерений художника.

Как отбирались художники для проекта?

В этом году был проведен конкурс. В нем приняли участие более 300 человек из России, Испании, Италии, Германии, Сербии, Турции, Казахстана и Грузии. Мы получили более 600 эскизных предложений. Наш экспертный совет, состоящий из профессионалов и различных сфер (искусство, урбанистика, архитектура и дизайн) отобрал 38 художников, которые были приглашены для реализации предложенных идей. Оценка эскизов проводилась в специальных ведомостях по пяти критериям (раскрытие темы, визуальная проработка, портфолио художника (в контексте предложенной идеи-оценка возможности реализации), концепция и уровень взаимодействия с городской средой).

Известно, что программу планируют продолжать. Поделитесь, пожалуйста, сколько муралов планируется создавать ежегодно? А что будет с муралами первого сезона? Какие из них самые запоминающиеся, на ваш взгляд?

Да, программа будет продолжена в следующем году. Планируется выйти в планировочные районы, уйти из центра города. Также надеюсь, что получится поработать и с объемнымм произведениями — скульптурой, инсталляцией. Это более интересная задача, пространственные объекты требуют большего взаимодействия с городской средой. Если говорить о количестве — эта информация появится немного позже на нашем сайте и в социальных сетях программы.

Муралы первого сезона продолжат радовать (надеюсь) жителей и гостей города. На самом деле совместно с Департаментом Архитектуры Южно-Сахалинска мы сейчас обсуждаем механизм поддержания объектов в надлежащем виде. Планируется, что раз в несколько лет изношенные работы будут реставрироваться. Если у нас получится утвердить этот механизм — это будет уникальный случай, когда регион берет на себя обязательства по контролю и поддержанию надлежащего состояния объектов.

Наверное, мне будет не очень корректно выделять определенные работы. Мне нравятся они все. За ними стоит колоссальный труд десятков людей, истории, вызовы и бесконечное преодоление самих себя и множества трудностей. Спасибо всем авторам, которые приехали на Сахалин и создали свои работы. Могу лишь сказать, что очень ценю, когда художники внимательно относятся к разработке концепций, локальному контексту и взаимодействуют не только с плоскостью фасада, но и с окружающей архитектурой.

Какие арт-объекты пользуются наибольшей популярностью среди местных жителей?

Сложно сказать. Работы очень разные, выполнены в различных техниках и жанрах (от фотореализма до абстракции). Поэтому каждый из всего многообразия выбирает то, что ближе ему. В этом, мне кажется, наш успех. Люди обсуждают произведения, спорят, пишут отзывы (и хорошие, и не очень) — в этом один из значимых эффектов публичного искусства, оно вынуждает людей интересоваться тем, что происходит в городе и заманивает их в пространство современной культуры.

Какие сюжеты/мотивы чаще всего встречаются на муралах?

Все работы разделены на 4 маршрута — история Южно-Сахалинска, морское освоение региона, молодежный и виды Сахалина. Соответственно, произведения выполнены в рамках одной из перечисленных выше тем. Как выше упоминал, все работы очень разные, но встречается много образов связанных с природой и географией региона — это то, что прежде всего было интересно художникам. В рамках исторических маршрутов безусловно лидером стал Г.И. Невельской, доказавший, что Сахалин является островом.

Поддерживаете ли вы интерес к паблик-арту среди подростков и детей?

В рамках программы было проведено более 20 лекций и мастер-классов. Мы старались приглашать студентов колледжа искусств, детей и подростков. Это было важной образовательной частью всего проекта. Особенно всем были интересны мастер-классы. Также для нас это форма ответственности. Считаю, что организаторы, художники обязаны рассказывать жителям о себе и своих проектах. Ведь мы меняем облик города, берём на себя большую ответственность, поэтому всегда должны быть готовы ответить на вопросы людей.

Как вы думаете, что вообще способно пробудить в человеке любовь к паблик-арту, да к искусству в целом?

Мне кажется, во многом паблик-арт и нужен для того, чтобы пробуждать эту любовь. Для меня он как маркетинговая кампания современного искусства — самая простая, но самая заметная его форма. Человек не может пройти мимо не заметив его. Не зря ещё более 100 лет Маяковский с Каменским и Бурлюком в Декрете о демократизации искусств призывали художников выйти на улицы и расписать стены домов и борта трамваев. Для многих именно с интереса к уличному искусству начинается путь в современное, гораздо более сложное и требовательное к зрителю.

Искусство и культура становятся товаром. Как их возможно продать? Как сделать интерес к культуре (в том числе и к стрит-арт культуре) модным?

Культуру продать невозможно — она объем всех наших достижений (и неудач наверное тоже). А искусство можно и нужно продавать. Сфера его продажи давно уже является частью экономики. Часто для уличных художников работы в городской среде являются способом продвижения собственного бренда. За счет внимания к работам в городах авторы получают больший объем охватов и быстрее становятся медийными, что в итоге приводит к увеличению стоимости их холстов, например. Это широко распространенная практика. А для того, чтобы продавать нужна культура приобретения объектов искусства, для этого необходимо проводить выставки, ярмарки, поддерживать галереи, которые занимаются продажей объектов художников. Это долгий путь. Мы ещё в его начале. Но в больших городах ситуация меняется. У художников больше возможностей для продаж. Но мы сейчас работаем и над тем, чтобы создать такие условия и на Сахалине.

Если говорить про моду, то современное искусство всегда будет модным, так как оно идёт на опережение, по сути формируя тренды, которые через какое-то время станут массовыми. Но для того, чтобы из всего объема искусства понять, что по-настоящему ценно, нужно обладать насмотреннстью, интересоваться современной культурой, учиться и внимательно смотреть по сторонам, чтобы не пропустить что-то действительно ценное.