Обед, который приходится готовить заранее, чтобы взять с собой на работу или учебу, не обязательно должен состоять из гречки и куриной грудки. Свой рацион можно разнообразить так, чтобы надоевший ланчбокс заиграл новыми красками и наполнился аппетитными ароматами. Автор кулинарного блога «Бред с маслом» Саша Козлова подготовила для читателей RTVI три идеи для обеда, который легко приготовить и взять с собой.

Греческий салат-боул (2 порции)

Как приготовить идеальный сбалансированный салат на обед (и не проголодаться через час)? Конечно, добавьте к овощам курицу и крупу, например, булгур или киноа, а на все вопросы коллег уверенно отвечайте, что это «модный боул», а за окном представляйте солнечный теплый Крит — для баланса.

Маринованная курица:

Куриные бедра — 350 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Чеснок — ½ зубчика

Специи (прованские травы, орегано, тимьян) — 1 ч. л.

Копченая паприка — 1 ч. л.

Черный перец молотый — щепотка

Соль — щепотка

Греческий йогурт — 1 ст. л.

Салат:

Огурец средний — 1 шт.

Помидоры черри — 100 г

Перец красный болгарский — ½ шт.

Лук красный средний — ¼ шт.

Черные оливки — 6 шт.

Сыр фета — 40 г

Булгур / киноа — ½ стакана (100 г)

Заправка для салата:

Греческий йогурт — ½ стакана

Чеснок — ½ зубчика

Свежая зелень: укроп / петрушка — пара веточек

Лимонный сок — 1 ст. л.

Черный перец молотый — щепотка

Соль — щепотка

Инструкция:

Для маринада смешайте в миске оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок, специи, копченую паприку, молотый черный перец и соль. Добавьте к маринаду мелко нарезанную курицу и оставьте в холодильнике на 30 минут. Уже такие небольшие манипуляции сделают из любой курицы блюдо уровня мишлен. Маринованную курицу обжарьте на сковороде до золотистого цвета, легкие подгорелости добавят воображаемый эффект готовки на открытом огне.

Для заправки смешайте греческий йогурт, измельченный чеснок, мелко порезанную свежую зелень, лимонный сок, молотый черный перец и соль. Нарежьте все овощи и сыр. Отварите булгур или киноа в подсоленной воде в пропорции 1:2.

Выложите в контейнер рядами все ингредиенты, и вот уже ваш персональный мини-шведский стол у вас в контейнере, как на отдыхе.

Завтрак с собой: ленивая овсянка в банке

Каша ленивая, а вот вы нет, потому что приготовите себе не просто полезный и сытный завтрак, а настоящий итальянский лимонный десерт. А готовить здесь немного: нужно просто смешать все ингредиенты в банке и оставить на ночь в холодильнике. Если вам нужен дополнительный белок, добавьте протеиновую смесь. Buon appetito!

Ингредиенты:

Овсяные хлопья — ½ стакана

Растительное молоко (миндальное или кокосовое) — ½ стакана

Семена чиа — 1 ч. л.

Лимонный сок — 2 ч. л.

Лимонная цедра — ⅛ ч. л.

Мед или любой сироп в качестве подсластителя — 1 ст. л.

Йогурт — ⅓ стакана

Сливочный сыр — 1,5 ст. л.

Кокосовая стружка — 1 ч. л.

Инструкция:

Смешайте в банке овсяные хлопья, растительное молоко, семена чиа, лимонный сок, лимонную цедру и мед или сироп. И это была самая сложная часть рецепта. Далее смешайте йогурт и сливочный сыр венчиком, выложите сверху на овсяные хлопья, посыпьте кокосовой стружкой и уберите в холодильник на ночь. Пусть магия начнется!

Суши-сэндвич

Или как почувствовать себя сытым и очень kawaii. Не волнуйтесь, вам не понадобится приобретать бамбуковый коврик или смотреть аниме, чтобы приготовить это японское блюдо — только ловкость рук и пищевая пленка.

Рис:

Рис круглозерный — 75 г

Рисовый уксус — 3 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — щепотка

Горячая вода — 1 ст. л.

Начинка:

Консервированный тунец — 75 г

Капуста кимчи — 20 г

Зеленый лук — 1 шт.

Майонез — 1 ст. л.

Авокадо — 1 шт.

Соль — по вкусу

Черный перец молотый — по вкусу

Нори — 1 лист

Инструкция:

Промойте рис и залейте его водой в пропорции 1:1. Накройте крышкой и после закипания варите около 10 минут, затем выключите плиту и оставьте еще на 5 минут с закрытой крышкой. Смешайте рисовый уксус, сахар, соль и горячую воду, затем добавьте эту смесь в готовый рис. Дайте рису остыть, а себе отдохнуть, так как приготовление риса — не самое простое занятие.

Для начинки отдельно в миске смешайте тунец, майонез, мелко порезанную капусту кимчи, порезанный зеленый лук, соль и перец. Тонкими слайсами нарежьте авокадо.

Далее представьте, что упаковываете для себя подарок. Расположите лист нори углом к себе, выложите на него половину риса в форме квадрата прямой стороной к себе, сверху положите половину слайсов авокадо, затем начинку из тунца, потом вторую половину слайсов авокадо и оставшуюся половину риса. Заверните края листа нори наверх и к центру, как конверт. Плотно замотайте в пищевую пленку и уберите в холодильник. Перед употреблением разрежьте сэндвич пополам. Ну а теперь можно и аниме посмотреть!

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