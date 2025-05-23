Бизнес в сфере дизайна интерьера требует от основателей не только художественного вкуса и таланта, но и понимания своей целевой аудитории, финансовой грамотности, навыков долгосрочного планирования, умения организовать процессы и собирать сильную команду. Эксперты шестой Московской недели интерьера и дизайна назвали основные ошибки, которые могут дорого обойтись креативным предпринимателям.

Ключевой фактор успеха бизнеса — это сильная команда. Без опытных специалистов сложно масштабировать проект и укрепить репутацию бренда на рынке. Поэтому одна из основных ошибок фаундеров — экономить на кадрах.

«Главный лайфхак от меня, человека, который управляет большой компанией: не делайте сами, особенно если плохо разбираетесь в вопросе, — наймите лучших специалистов на рынке. Не жалейте денег на привлечение этих людей. Они помогут реализовать ваши идеи. Если в вашем бизнесе работают мастодонты профессии, вы намного быстрее завоюете рынок», — считает основательница студии фитодизайна «Золотое сечение» Олеся Соловова.

Вторая распространенная ошибка молодых бизнесов — слабый маркетинг. Каким бы замечательным ни был продукт, если люди о нем не знают, сложно выйти на системные продажи. Поэтому важно грамотное позиционирование, работа с разными каналами привлечения клиентов и клиентскими отзывами.

«Даже хороший продукт сам себя не продаст. В маркетинг нужно вкладываться, и вы, как собственник бизнеса, как его идеолог, должны погрузиться в эту сферу, хорошо разбираться в нюансах привлечения клиентов. Отдать эту задачу на аутсорс — не лучшее решение», — полагает светодизайнер, основатель Bright Buro Константин Цепелев.

Третья ошибка предпринимателей, которая может поставить под удар бизнес, — это непонимание финансовой части проекта, неумение управлять денежными потоками и анализировать состояние компании.

«Финансовая грамотность очень помогла мне не только в жизни, но и в бизнесе. Когда вы осознаете, что прибыль — это не сколько пришло, а сколько осталось, в вашей жизни и проекте многое поменяется. Дизайнерский бизнес — это не только креатив, это и понимание финансовых процессов», — уверен Константин Цепелев.

Плохой клиентский сервис — четвертая ошибка, которая может если не убить креативный бизнес, то негативно повлиять на продажи.

«В условиях жесткой конкуренции бизнесу важно обеспечить высокий уровень клиентского сервиса. Мы стараемся делать так — и вам рекомендуем. Сервис — это удобство и комфорт клиента в процессе взаимодействия с вашей компанией. С момента, когда он узнал о вас, до момента, когда ему поставили товар или оказали услугу. Например, посмотрите на ваш сайт с точки зрения пользователя. Покупатель захотел написать вам, но такой кнопки нет. Есть только форма обратной связи. И клиент уходит, потому что он не готов ждать», — отметил сооснователь бренда домашнего текстиля Bots Home Александр Боц.

Московская неделя интерьера и дизайна проходит в ЦВЗ «Манеж» с 22 по 25 мая. Мероприятие объединило более 1 100 производителей мебели, декора, строительных и отделочных материалов из 15 стран. Гостям предлагают посетить мастер-классы, лекции известных дизайнеров, архитекторов и лидеров индустрии, экскурсии по выставке от сотрудников, кураторов и историков Московского музея дизайна, получить консультации специалистов по обустройству интерьера.