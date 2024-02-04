Актер Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», демонстративно покинул съемки программы «Закрытый показ» Александра Гордона. Этот момент попал в телеверсию шоу, которое было показано в эфире Первого канала 3 февраля.

Приглашенные в студию «Закрытого показа» гости, в числе которых был Кологривый, обсуждали драматический триллер «Подельники» Евгения Григорьева с Павлом Деревянко в главной роли.

В начале программы Александр Гордон попросил участников программы рассказать, о чем повествуется в картине, и высказать свое мнение о том, стоит ли ее смотреть. Высказаться первым ведущий предложил Кологривому.

«Я считаю, что кино про наше сознание, про наш быт и про последствия, которые в нашем быту возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем, которые возникают из-за нужды определенной. Я это увидел так в кино», — сказал актер.

Гордон раскритиковал реплику Кологривого, заявив, что точно бы не пошел на «Подельников» в кино после его слов. Ведущий попросил звезду «Слова пацана» «в двух словах» рассказать, в чем заключается история, показанная в картине.

«Мы ж на шоу, хотите я вам в трех словах вообще всю передачу закончу?» — ответил Кологривый.

В свою очередь, Гордон заявил, что сам будет решать, «чего хотеть, а чего не хотеть», и добавил: «Просто ответьте на вопрос, и всё».

«Что у нас здесь, тоталитаризм или что? Нет, я вас спрашиваю сейчас. «Давайте я буду хотеть…»», — продолжил диалог Кологривый.

Ведущий «Закрытого показа» поинтересовался у актера: «Вы хотите поссориться сразу, что ли?» «Это я могу», — добавил Гордон.

«Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий. Значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос. Если нет, вас никто не держит», — подчеркнул он.

После этой реплики Кологривый поблагодарил собеседника и уточнил, может ли он покинуть съемки. Получив от Гордона положительный ответ на свой вопрос, актер встал со своего места со словами «я с вами диалог не найду».

«Нет, милые мои… Всё, удачи. Где художники по звуку?» — сказал Кологривый.

Перед уходом из студии он заявил Гордону: «Увидимся у меня в гостях», на что ведущий ответил, что вряд ли придет на эту встречу.

«Какой ты хороший, блин, смелый такой», — сказал актер, после чего покинул студию.

«Вы знаете, я даже сейчас не требую поддержки или осуждения своих действий. Так было и так будет всегда. Это авторской шоу. Здесь я решаю, кто за, кто против», — резюмировал Гордон.

Комментируя перепалку, режиссер «Подельников» Евгений Григорьев сказал, что «Саша [Гордон] делает блестяще всё».