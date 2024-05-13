Аукцион «Вертиго», Московская неделя интерьера и дизайна, концерт-реконструкция, выставки и фестивали. Куда сходить с 13 по 20 мая в Москве, — в материале RTVI.

«Любовь. От и до»

14 мая в пространстве Cытинской типографии состоится открытие выставки «Любовь. От и до». Проект, спродюсированный концепт-бюро PRANNA, объединил работы свыше 20 авторов, чтобы попытаться приблизить посетителей к ответу на вопрос «Что есть любовь?». Тринадцать комнат-эпизодов будут разделены на две части: «Познание» («Мама, я здесь!», «Домой», «Школа», «Будуар», «Душа», «Травма», «Призраки») и «Исцеление» («Бессмертие», «Поцелуй в губы», «Летопись», «Свет», «Пробуждение», «В зале ожидания нет свободных мест»).

«Любовь — самое важное дело человечества, причина и смысл всего. Проект будет интересен всем, кто занимается самопознанием, ищет вдохновения и стремится к гармоничному диалогу разума, души и тела. Искусство создает связующую нить между впечатлением и опытом», — рассказывает куратор Анна Малай.

Аукцион «Вертиго»

14 мая в Москве состоится 11-й Благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow. Тема мероприятия, куратором которого выступает культуролог Алексей Масляев, в 2024 году — «Вертиго». Концепция сосредоточена вокруг ощущения неустойчивости и потери равновесия, которое в определенные моменты жизни испытывает каждый человек — другими словами, состояния головокружения, или вертиго.

На торгах будут представлены произведения художников, отражающих в своем искусстве человеческую хрупкость и нестабильность окружающего мира.

«Под куполом»

15 мая состоится открытие выставки «Под куполом» в VS Gallery. Проект, созданный в честь 1000-летия Суздаля, объединяет работы 10 цифровых художников: Даниила Зуева, Данилы Карамушкина, Степана Терещенко, Аристарха Чернышева, Дмитрия Шабалина, Julia Cyberflora, Kirill Rave, Meta Rite, Rinatto L’bank, YOmoYO.

Выставка «Под куполом» реализована по итогам арт-резиденции, во время которой авторы познакомились с историей Суздаля, чтобы создать digital-работы специально к тысячелетнему юбилею города.

«Вместе нам удалось сопоставить многовековую историю и современное искусство и создать платформу для диалога между прошлым и будущим», — говорит генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.

Кинофестиваль «ОЗА»

16 мая Центр Вознесенского и Patriki Film Festival запускают в Москве новый фестиваль документального кино «ОЗА», приуроченный к столетию писательницы Зои Богуславской. Кинофестиваль «ОЗА» включает в себя онлайн-программу с 16 по 26 мая, офлайн-показы с 23 по 26 мая, а также киноэкскурсии, посещения выставок, поэтические чтения и лекции.

«Выбор фильмов продиктован горизонтом интересов и характером творчества Зои Богуславской и Андрея Вознесенского — поэта, наследующего духу раннего советского авангарда и видевшего в поэзии действенную силу, меняющую мир. Это новаторское, часто поэтическое кино охватывает различные виды современной культуры, включая инклюзивное творчество, говорит с нами о памяти, времени, истории в контексте искусства», — уточняет Вероника Хлебникова, историк кино и программный директор фестиваля.

Фестиваль моды, музыки и дизайна

18 мая в пространстве BLANC состоится фестиваль моды, музыки и дизайна, организованный Concept Market и Highway Records. В рамках фестиваля будет представлена уникальная коллекция из более чем 50 российских брендов, которые продемонстрируют свои новые летние коллекции одежды и аксессуаров.

Посетители смогут узнать о последних модных тенденциях и насладиться актуальной электронной музыкой благодаря выступлениям диджеев от Highway Records.

Московская неделя интерьера и дизайна

Четвертая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в Манеже с 16 по 19 мая. Гостей выставки ждут арт-пространства, зона тестирования интерьера, мастер-классы, экскурсии и лекции ведущих российских дизайнеров.

Важным направлением выставки станет создание уникального пространства через использование арт-объектов в дизайне интерьера. В этом году в мероприятии примут участие более 750 производителей мебели и декора.

«Главная тема четвертой выставки — „Интерьер, в котором хочется жить“. Для посетителей организуют экскурсии, мастер-классы и консультации профессиональных дизайнеров. Деловая программа объединит больше 150 отечественных и международных экспертов», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Остров Хамовники»

14 мая в пространстве «Солодовня» в рамках программы «Остров Хамовники» состоится круглый стол «Как говорить о месте через искусство?». На мероприятии участники обсудят, как создавать site-specific проекты с использованием современного искусства, как определить уникальность пространства и места, а также зачем художникам участвовать в таких проектах.

19 мая в рамках программы «Остров Хамовники» пройдет концерт-реконструкция «Коммуна 30—24». Вдохновением для этого проекта послужила рукописная программа концерта, который состоялся в 1930 году в рабочем клубе пивоваренного завода «Хамовники». В основу музыкальной программы легли агитационные и революционные массовые песни, популярные в 1920—1930-е годы.