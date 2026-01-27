Практика привлечения инвестиций в кинопроизводство через цифровые финансовые активы (ЦФА) рассматривается в российской киноиндустрии как перспективный, хотя и ограниченный инструмент. Толчком к обсуждению стала новость о привлечении якутским фильмом около 5 миллионов рублей с использованием ЦФА, об этом сообщает TeleSputnik.

Алексей Козуляев, генеральный директор компании RuFilms, отмечает, что основным препятствием для широкого внедрения ЦФА в России являются сложности с оценкой и использованием нематериальных активов. По его словам, банковская система привыкла работать с материальными активами, в то время как фильм представляет собой комплекс нематериальных ценностей. Второй проблемой он называет слабое бизнес-планирование и недостаточное структурирование активов со стороны кинематографистов. В качестве положительного примера Козуляев приводит якутских коллег, которые провели эксперимент по токенизации активов, демонстрируя понимание структуры нематериальных активов, входящих в состав фильма.

Владимир Лапин, эксперт практики «Государственных и социальных инициатив» компании «Рексофт», добавляет, что кинопроизводство — это процесс с долгим циклом окупаемости, где ключевую роль играет управление правами. Технология блокчейн, лежащая в основе ЦФА, могла бы помочь в отслеживании использования контента, но её внедрение тормозится недоверием индустрии и системными барьерами. По его мнению, первые успешные кейсы могут появиться у небольших проектов с умеренным бюджетом, которые станут пилотными для всей отрасли.

Эксперты связывают интерес бизнеса к ЦФА с возможностью сделать инвестиции более прозрачными и доступными. Козуляев обращает внимание, что дробление бюджета на небольшие цифровые активы позволяет привлекать даже относительно небольшие суммы, что актуально для проектов с ограниченным бюджетом. Лапин сравнивает такой подход с краудфандингом, упрощающим привлечение непрофессиональных инвесторов. Он отмечает, что структурирование сделки через ЦФА позволяет оставлять права на контент у создателей, предлагая инвесторам нефинансовые бонусы, такие как упоминание в титрах или приглашение на закрытый показ. Это также существенно упрощает распределение прибыли, позволяя зафиксировать норму дохода инвесторов или ограничить её определённым этапом, например, кинопрокатом. Однако, по мнению Лапина, такой вариант с большой долей вероятности подходит для проектов с небольшими бюджетами, закрытия незначительных финансовых потребностей или в качестве дополнительного пиара.

На вопрос о том, какому бизнесу больше подходит инструмент ЦФА, оба спикера сходятся во мнении, что в первую очередь он интересен малому и частично среднему бизнесу, а также независимым кинопроизводителям. Козуляев подчёркивает, что такой подход может стать импульсом для развития регионального кинобизнеса, как в Якутии. Лапин добавляет, что средний и крупный бизнес, вероятно, пока не готов активно использовать ЦФА из-за недостаточной прозрачности и необходимости работы через третьих лиц — платформы или операторов.

Таким образом, финансирование кинопроектов через цифровые финансовые активы рассматривается экспертами как перспективный, но пока ограниченный инструмент. Его потенциал связан в первую очередь с нишевыми и региональными проектами, где важны гибкость, прозрачность и возможность привлечения широкого круга небольших инвесторов.