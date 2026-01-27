К 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта музыкальный сервис «КИОН Музыка» провел исследование, посвященное популярности классических произведений среди своей аудитории. Анализ данных о прослушиваниях за последние шесть месяцев (с 19 июля 2025 года по 19 января 2026 года) показал, какие страны являются родиной наиболее востребованных композиторов.

Абсолютными лидерами стали уроженцы Российской Империи и СССР, чьи произведения составили 40% от всех прослушиваний в категории мировой классики. Самым популярным композитором в этой группе оказался Петр Чайковский, чья музыка из балетов «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» привлекла наибольшее внимание слушателей. Второе и третье места заняли Сергей Рахманинов и Арам Хачатурян соответственно.

Вторую строчку рейтинга стран заняли представители итальянской школы (24%), где лидирует Антонио Вивальди. Третье место — у композиторов Германии (10%) во главе с Георгом Фридрихом Генделем. В первую пятерку также вошли Австрия и Франция (по 8%), а также Норвегия (6%). Самым прослушиваемым австрийским композитором, чей юбилей стал поводом для исследования, стал сам Вольфганг Амадей Моцарт. Во Франции наибольшей популярностью пользовались произведения Жоржа Бизе, в Норвегии — Эдварда Грига.

Отдельно сервис выделил топ-5 самых популярных произведений Вольфганга Амадея Моцарта за отчетный период: