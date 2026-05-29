Первый фестиваль искусств «Человек Альфа» в Нижнем Новгороде с музыкой Баха и Рахманинова, 14 новых выставок в арт-пространстве «КУБ», объединенная режиссерская версия «Убить Билла», а также выставка о типовом жилье в Москве и Ханое в «ГЭС-2». Рассказываем в материале RTVI, какие культурные события посетить в Москве (и не только) в выходные 30 и 31 мая.

«КУБ»

С 30 мая в московском арт-пространстве «КУБ» стартует новый выставочный сезон — 14 проектов современного искусства. Большинство экспозиций будут работать до 5 июля. Главный проект — выставка уличного художника Кирилла Кто «Муха села на варенье» в галерее «Синтакс». В экспозиции — живопись, инсталляция из строительных баннеров, работы на спичечных коробках и цикл «Ниша». Его узнаваемые образы — «глазки», лестницы-самолазки, шрифтовые композиции — становятся комментариями к городскому пространству. Также представлен совместный проект «Опрозрачнивание»: в строительном баннере вырезаны глаза, превращающие фасад в окно между городом и процессом формирования архитектуры.

«На той же скорости»

В Галерее 11.12 начал работу коллективный проект «На той же скорости», объединяющий работы 22 художников, отобранных по итогам открытого конкурса. Кураторы — Анна Гончарова и Надежда Соколова. Экспозиция посвящена трансформации — от изменений телесных и ментальных до метафорических и художественных. Выставка стала презентацией новой инициативы галереи — проекта 13/14, который поддерживает молодых художников в начале профессионального пути через открытую систему отбора без ограничений в жанрах и медиа.

«Под подозрением. Задание для группы медленного реагирования»

26 мая в московском Доме на Хлебном галерея Geolina Art Gallery представила совместный проект Кати Герун и Алексея Корси под кураторством Алексея Масляева. Выставка разворачивается в квартире исторического здания на стадии ремонта. В экспозицию вошли инсталляции, объекты, фотография, видео и скульптура. Художественные работы предстают в роли улик в контексте триллера или детектива. Зрителю предлагается роль следователя, однако рациональные цепочки рассуждений оказываются ненадёжными, уступая место чувственному восприятию.

«Убить Билла»

30 мая в Большом историческом зале кинотеатра «Художественный» состоится зрительская премьера объединённой режиссёрской версии боевика Квентина Тарантино «Убить Билла: кровавое дело целиком». В 4K-версии отсутствует цензура, добавлены дополнительные сцены, а также включена анимационная короткометражка «Месть Юки», созданная в Fortnite. Хронометраж — 4,5 часа, показ пройдёт на английском языке с русскими субтитрами с одним антрактом.

«Москва — Ханой. Ландшафты оптимизма»

В Доме культуры «ГЭС-2» открылась выставка «Москва — Ханой. Ландшафты оптимизма» о том, как типовое социальное жилье второй половины XX века в советской и вьетнамской столицах превращалось в обжитые дома. Экспозиция — лабиринт из трех частей. В масштабе 1:1 воссоздана планировка шестнадцати реальных квартир, для основного объема использовано 1500 кв. м полупрозрачной ткани. Художники Камил и Сания Саженские привезли из Ханоя 14 часов видео и напечатали инсталляции из 14 кг пластика.

«Человек Альфа / ALFA HUMAN»

С 20 по 31 мая в Нижнем Новгороде проходит первый международный фестиваль искусств «Человек Альфа / ALFA HUMAN». В программе — выступления Теодора Курентзиса, Хиблы Герзмава, Бориса Березовского, Дмитрия Синьковского, а также участников из Франции, Уругвая, Швейцарии, Италии, Бразилии, Японии и других стран. Репертуар включает Баха, Рахманинова, Равеля, Дебюсси. Фестиваль объединяет науку, технологии и искусство на более чем десяти городских площадках.

Торжественное закрытие фестиваля искусств «ЧЕЛОВЕК АЛЬФА / ALFA HUMAN» на Стрелке обещает стать одним из самых масштабных культурных событий сезона. Началом вечера станет мировая премьера сюиты «Иван Царевич» по пьесе А. Н. Островского в исполнении оркестра Нижегородского театра оперы и балета под управлением дирижера Любови Носовой.