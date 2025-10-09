Российский рынок детских игрушек оценивается в 240 млрд рублей, но доля отечественных производителей составляет лишь 6,5%. Основатель российского бренда конструкторов «РУБРИК» Айнар Абдрахманов в интервью RTVI рассказал, почему прямого противостояния с китайскими гигантами сегодня нет, как обязательная маркировка с 2025 года ударит по российским компаниям и какие меры поддержки могли бы реально изменить ситуацию. Отдельно предприниматель поделился впечатлениями от Форума-фестиваля «Российская креативная неделя», где, по его словам, решается главная задача — «найти своих» для новых коллабораций и проектов.

— Как вы оцениваете текущую ситуацию на рынке детских товаров в России, особенно в контексте растущей конкуренции с китайскими производителями?

— Рынок детских игрушек в России в 2024 году составил 240 млрд рублей. По расчетам Plastinfo на основе данных Росстата, совокупная выручка российских производителей игр и игрушек достигла лишь 15,7 млрд рублей — это всего 6,5% от объема рынка. Таким образом, прямой конкуренции между российскими и китайскими компаниями практически нет: на рынке по-прежнему тотально доминируют китайские производители.

Однако картина меняется, если рассматривать ее через призму российских брендов. Например, в «РУБРИК» мы начали с закупки кубиков для своих наборов в Китае, параллельно выстраивая бренд и узнаваемость. И только теперь приступили к подготовке собственного производства. В создании брендов у нас намного больше успеха, и креативная отрасль в России только начала свое ускорение — дальше будет больше!

— Какие основные вызовы влечет за собой введение обязательной маркировки детских товаров с сентября 2025 года? Как это повлияет на отечественных производителей?

— Маркировка — важный шаг к повышению прозрачности и безопасности рынка, особенно в чувствительных отраслях. Однако российские производители игр и игрушек и так традиционно соблюдали требования к качеству и сертификации.

Для них введение маркировки означает необходимость инвестиций в еще один бизнес-процесс и, как следствие, рост себестоимости. Это снижает конкурентоспособность российских компаний и может привести к дальнейшему сокращению их и без того небольшой доли на рынке — особенно для небольших игроков. При этом остаются открытыми ключевые вопросы: будет ли обеспечен эффективный контроль за продажей немаркированных китайских игрушек? Будут ли родители при выборе ориентироваться на наличие маркировки или для них по-прежнему определяющими факторами останутся цена и отзывы на маркетплейсах?

— В чем основные отличия «РУБРИК» от Lego?

— В первую очередь, «РУБРИК» придумывает конструкторы по мотивам российских сюжетов, которые LEGO по понятным причинам никогда не реализовала бы. Наши конструкторы — про российскую историю, культуру, героев, сериалы, мультфильмы, компании, регионы, ведомства, достижения. Из них можно построить целую вселенную российского культурного кода, в которой жители России всех регионов и возрастов смогут найти что-то родное, «своё».

Во-вторых, помимо развивающей и развлекательной роли, наши конструкторы выполняют просветительские и образовательные функции. Инструкции «РУБРИК» — это полноценные коммуникационные носители, которые позволяют преподносить интересную и полезную информацию, укреплять любовь к стране и осведомленность о ее достижениях нативно, через игру.

— Какие меры поддержки и регуляторные инициативы могли бы реально помочь российским производителям игрушек в борьбе с импортной экспансией?

— Нельзя ожидать, что можно приоритизировать выдачу или закупку российского производителя на витрине или полке российского ритейла, тут решает рынок. Более реалистичны закупки государственными предприятиями новогодних и других подарков от российских брендов. Будут крайне полезны программы софинансирования покупкилицензий российских мультфильмов, сериалов, героев для производства продукции на основе популярных, и именно российских персонажей и сюжетов. Получение от государства программ поддержки, аналогичных IT-отрасли, без обязательного нахождения в какой-либо СЭЗ или ТОР, а также приравнивание создателей игрушек к социальным предпринимателям — станут также большим прорывом.

— Какие у вас любимые наборы «РУБРИК»?

— Особенно отмечу наборы «Кибербуханка» и коллекцию «Чебурашка». Наша «Буханка» мгновенно завоевала любовь публики. Новость о запуске конструктора разошлась в СМИ и социальных сетях с охватом более 13 млн человек за пару часов, что лишний раз свидетельствует: «наши» сюжеты очень востребованы и долгожданны.

А «Чебурашка» — это отдельная любовь и воплощение нашей мечты. Создать конструкторы с легендарным героем, который объединяет все поколения россиян, — это большая ответственность и честь. На мой взгляд, у нас получилась невероятно классная, душевная и в то же время современная коллекция, в которой каждый найдет что-то по душе.

— Каковы перспективы роста производства отечественных игрушек в ближайшие годы в свете уже зафиксированного роста рынка на 6% в 2024 году?

— Я не вижу больших перспектив в увеличении производства отечественных игрушек без кардинальных мер поддержки и развития. В Китае ключевая ставка — около 3%, возврат НДС на импорт — 10%, субсидии на расширение производства — 2% годовых по 5-летним программам, и это уже на инфраструктуре, которая строилась последние 20 лет. Не забываем и о сером импорте и отсутствии необходимости платить многие налоги, которые платят российские компании, плюс теперь — маркировка. Все российские производители игр и игрушек, кто выжил в таких условиях, — герои, но есть объективные факторы конкуренции. Минпромторг выделил 300 млн рублей в 2025 году на развитие отрасли — много ли это? С другой стороны, есть уже действующие меры поддержки Минпромторга, на которые мы планируем подаваться при запуске своего производства, плюс условия СЭЗ/ТОР. Обязательно нужно бороться за отрасль и за российские компании!

— Форум-фестиваль «Российская креативная неделя» фокусируется на развитии креативных индустрий. Какую роль, на ваш взгляд, играет производство игрушек, в частности конструкторов, в развитии креативного мышления и инженерных навыков у детей?

— Помимо того что конструкторы — единственная игрушка, которая выдерживает конкуренцию с гаджетами, мы уверены, что это еще и самая полезная игрушка. И тому есть подтверждение. Исследование Университета Висконсин-Мэдисон (2020 год) показало, что регулярная работа с 3D-конструкциями и моделями повышает уровень пространственного воображения и способности к нестандартному решению задач. Это особенно важно для будущих представителей креативных и инженерных профессий.

— С какими основными вызовами сегодня сталкиваются российские креативные индустрии и какие конкретные решения или механизмы для их преодоления (например, в области импортозамещения, развития региональных проектов или формирования кадров) были предложены или обсуждены на «Российской креативной неделе»?

— Мы заметили, что для нас как для участника креативной отрасли и Российской креативной недели главный вызов — это найти своих. Когда мы встречаем креативных партнеров, которые готовы делать с «РУБРИК» новые коллекции или коллаборации, мы вместе растем. Когда мы встречаем креативные команды руководителей регионов, мы делаем удивительные коллекции, как сделали с ЯНАО. Поэтому «Российская креативная неделя» так важна, помогая компаниям участникам усиливаться за счет обмена опытом, создания совместных продуктов и проектов, и, как результат, ускорение всей креативной отрасли страны.