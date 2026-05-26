Китайская компания Meng Xiaoyi, основанная в 2026 году, объявила о разработке ошейника с искусственным интеллектом, который переводит звуки кошек и собак на человеческий язык. Устройство стоимостью 118 долларов уже собрало более 10 тысяч предзаказов. Об этом сообщает International Business Times.

Создатели утверждают, что точность перевода достигает 95%. Ошейник интегрирован с языковой моделью Alibaba Cloud Qwen и анализирует не только звуки, но и движения, позы и физические изменения питомца. Данные обрабатываются в облаке в реальном времени.

Однако научное сообщество относится к проекту скептически. Компания не опубликовала ни одного рецензируемого исследования, не раскрыла методику тестирования и не предоставила данных об объеме выборки, на основе которой нейросеть обучалась «понимать» животных. Независимых испытаний также не проводилось.

Критики отмечают, что за короткий срок невозможно обучить нейросеть различать тонкости коммуникации животных. Кроме того, ошейник не учитывает язык тела, запахи и другие невербальные сигналы, которые составляют значительную часть общения питомцев.

Несмотря на сомнения, стартап привлек около 1 млн долларов от частных инвесторов. Первые поставки устройства ожидаются в ближайшее время. Будет ли ошейник действительно понимать животных или окажется дорогой игрушкой, покажут реальные испытания. Пока же эксперты советуют не спешить с покупкой и дождаться независимых тестов.