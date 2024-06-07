Книжные фестивали, джазовый концерт, выставка архивов российской моды и фестиваль документального кино. Куда сходить с 7 по 9 июня, — рассказываем в материале RTVI.

«Красная площадь»

До 9 июня в Москве проходит десятый книжный фестиваль «Красная площадь». В программе более 50 мероприятий с участием более 100 авторов. В программе фестиваля — презентации книг и встречи с писателями, такими как Шамиль Идиатуллин, Захар Прилепин, Дарья Донцова, Дмитрий Воденников, Алексей Варламов, Любовь Баринова, Денис Драгунский и многие другие. 8 июня в рамках фестиваля в ГУМе пройдет церемония награждения премии «Русский детектив», где назовут лучшие детективные и остросюжетные произведения года литературы и кино.

The Morning After

7 июня в центре «Зотов» пианист и композитор Риад Маммадов представит новую программу The Morning After. Программа включает авторские и джазовые произведения, вдохновленные мугамом — музыкально-поэтическим жанром, происходящим из устной народной традиции.

«Меня с самого детства завораживал момент встречи академической музыки с джазовой, и научиться играть что-то такое вместе было для меня мечтой, высшим пилотажем. Думаю, что впоследствии я интуитивно двигался в этом направлении, чтобы сейчас воплотить это в жизнь именно в такой программе», — говорит Маммадов.

Beat Film Festival

До 16 июня проходит фестиваль документального кино Beat Film Festival. Показы и события состоятся в московских кинотеатрах и на других площадках, среди которых киноцентр «Октябрь», «Художественный», Дом культуры «ГЭС-2», Лекторий Музея «Гараж», МАММ, «Иллюзион», Плюс Дача, Центр «Зотов», «Пионер», Дом творчества Переделкино, а также в уличном поп-ап кинотеатре в Restaurant by Deep Fried Friends, действующем только на время фестиваля. На мероприятии будут представлены российские и зарубежные фильмы о музыке, балете, фотографах, будущем и современной культуры. В рамках образовательной программы состоятся также лекции и обсуждения с участием кинокритиков, журналистов, музыкантов, предпринимателей и ученых.

«Здесь были мы. Архивы российской моды. 1993—2005»

В «ГЭС-2» продолжается выставка «Здесь были мы. Архивы российской моды. 1993—2005». Экспозиция поделена на три тематических блока. Первый посвящен связи российской моды с искусством и клубной культурой. Второй рассказывает о газетах и журналах, которые освещали «фэшн-события» и формировали представления о модных процессах в стране и мире. В третьем представлены ключевые отраслевые форматы — недели моды и конкурсы, которые определили карьеру большинства российских модельеров.

В основу экспозиции легли личные архивы дизайнеров, модельеров, художников, стилистов, фотографов, моделей, редакторов журналов и продюсеров всевозможных модных мероприятий и вечеринок. В рамках проекта пройдет серия открытых дискуссий с дизайнерами, кураторами и исследователями.

Книжный фестиваль «Смены»

В Казани 8 и 9 июня пройдет Летний книжный фестиваль «Смены». Событие пройдет на нескольких площадках: в парке «Черное озеро», Национальной библиотеке РТ и Центре современной культуры «Смена». В программе: книжная ярмарка, лекции, дискуссии и паблик-токи, презентации книг, встречи с авторами, выставки, перформансы, спектакли, кинопоказы, экскурсии по городу. В книжном фестивале примут участие писатели, ученые, журналисты, ученые, искусствоведы.