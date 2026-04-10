28 мая кинопрокатная компания World Pictures выпустит в кинотеатрах зомби-хоррор «Колония» — новую работу режиссера Ён Сан Хо, известного по фильмам «Поезд в Пусан» и «Поезд в Пусан: Полуостров». Мировая премьера картины состоится на 79-м Каннском кинофестивале в программе «Полуночные показы».

В центре сюжета — эпидемия нового вируса, из-за которой люди оказываются заблокированы в огромном выставочном центре, где начинается настоящий зомби-кошмар. Слоган фильма — «По мере распространения вируса порядок начинает мутировать» — задает ключевой вектор восприятия, в котором биологическая угроза становится катализатором трансформации человеческих отношений, морали и власти.

«Зомби — это отличный жанровый инструмент, чтобы показать скрытые страхи нашего общества», — подчеркнул Ён Сан Хо. Режиссер также рассказал, что хотел «нагнать жути, показав процесс эволюции, в корне отличающийся от человеческого». Движения зомби, по его словам, должны были стать максимально странными: экшен-сцены создавались совместно с лучшими танцорами Кореи.

Главную роль — биотехнолога Квон Се-джон — исполнила Чон Джи-хён, известная по фильмам «Ромашка», «Дрянная девчонка» и «Домик у моря». Для актрисы это возвращение на большой экран после 11-летнего перерыва и дебют в совместной работе с Ён Сан Хо. В фильме также снялись Ку Гё-хван («Побег из Могадишо», «Робинзон на Луне»), Чи Чхан-ук («Хилер», «Императрица Ки»), Щин Хён-бин («Врачебная мудрость», «Младший сын семьи чеболя») и Ким Щин-нок («Один обычный день», «День похищения»).

В российских кинотеатрах фильм выйдет в дубляже Ислама Ганджаева и студии FLARROW FILMS, которые ранее озвучивали такие кинохиты, как «Человек-бензопила: История Резе» и «Выход 8».

Ён Сан Хо — одна из ключевых фигур современной корейской жанровой режиссуры, превратившая корейский хоррор в глобальный культурный экспорт. Его фильм «Поезд в Пусан» стал международным хитом, собрав многомиллионную аудиторию и преодолев отметку в 10 миллионов зрителей только в Южной Корее. Картина принесла режиссеру приз за лучшую режиссуру на Baeksang Arts Awards. Его дебютный полный метр «Король свиней» стал первым корейским анимационным фильмом, приглашенным на Каннский кинофестиваль в 2012 году. Среди других работ режиссера — сериал «Зов ада», ставший глобальным хитом.