24 ноября на сцене Театра на Страстном состоится премьера хореографического перформанса Music for Flowers 2.0 композитора и пианиста Никола Мельникова. Проект объединит современный танец, музыку и инновационные технологии, позволяющие растениям непосредственно участвовать в создании музыкальной композиции.

В основе постановки лежит уникальная технология Biotron, фиксирующая импульсы растений и преобразующая их в музыкальные фразы. На сцене будут установлены два рояля — один под управлением самого Мельникова, второй — самоиграющий инструмент, получающий сигналы от растений. Как объясняет композитор: «Растения могут «общаться» и друг с другом. Каждое из них реагирует на различные воздействия, такие как прикосновения или звуки, и передаёт сигналы на рояль, который начинает воспроизводить гармонии, заранее настроенные мной».

В перформансе участвуют четыре артиста современного балета — Андрей Петрушенков, Полина Копылова, Настя Радькова и Ринат Ханджян. Их движения взаимодействуют с растениями, влияя на звучание музыки и создавая, по замыслу автора, «музыкальный дуэт между композитором и природой».

Никола Мельников так определяет концепцию проекта: «Меня с самого начала интересовал синтез жанров — когда музыка, визуальное искусство, движение и технологии становятся одной системой. Для меня балет — это не только хореография. Это пространство, где природа, технологии и звук могут существовать как единое живое тело».

Режиссером-постановщиком выступил Артем Немов. Для Никола Мельникова это не первое обращение к теме взаимодействия человека и природы — в 2019 году он уже представлял перформанс Music for Flowers в «Аптекарском огороде».