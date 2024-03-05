Сходить на выставку, узнать о конструктивизме, послушать лекции, посмотреть фильм, — рассказываем, куда сходить в Москве с 4 по 10 марта.

«Работать и жить. Архитектура конструктивизма»

В Центре «Зотов» 6 марта откроется выставка-исследование, посвященная конструктивизму, — «Работать и жить. Архитектура конструктивизма». Архитекторы-конструктивисты пытались создать дома для нового мира, в котором счастливое будущее уже наступило и прогресс не останавливается ни на мгновение. В экспозицию вошли свыше 500 экспонатов из более чем 30 музеев. В фокусе выставки оказываются архитектурные проекты, созданные для четырех крупнейших городов России: Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

«Я вижу с закрытыми глазами»

В галереях арт-платформы Cube.Moscow можно увидеть 13 новых выставок современного искусства. Среди них — масштабный проект «Я вижу с закрытыми глазами», представленный в большом зале галереи 159F Gallery. В экспозиции — картины семи молодых художников, объединенные темой поиска границ реальности.

В Cube. Moscow можно увидеть и другие проекты современных авторов. Например, выставку «Нейросеть тоже так может» в галерее Syntax — на ней представлены работы Кирилла Кто и Татьяны Будяк, а также выставку «Комната» Арины Франк в Most Wanted Gallery. Кроме того, в галерее «Небеса» открылась выставка «Грезы», где девять молодых авторов, используя различные формы искусства, показали состояние, в котором размыт контакт человека с реальностью.

«Остров»

В галерее pop/off/art 6 марта откроется персональная выставка современного художника Виталия Пушницкого — «Остров». Экспозиция будет включать более 20 новых картин разных форматов, масштабную гравюру и графику. Образ острова для Пушницкого — пространство отчуждения и одиночества, которое он и показывает в своих работах.

«Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие»

В Еврейском музее и центре толерантности открывается выставка, посвященная зарождению и развитию еврейского модернизма как уникального явления в искусстве ХХ века. На выставке представлено более 100 живописных и графических работ Марка Шагала, Натана Альтмана, Давида Штеренберга, Эль Лисицкого, Роберта Фалька, Иосифа Чайкова, Александра Тышлера, Соломона Никритина, Якова Паина, Ниссона Шифрина, Иссахар Бер Рыбак и других.

«Самая читающая»

С 8 по 10 марта на ВДНХ пройдет литературный фестиваль «Самая читающая». Авторы идеи — режиссёр Константин Богомолов и литературовед Дмитрий Бак. Гостей фестиваля ждут поэтические чтения и перфомансы, спектакли, книжная мастерская, марафон поэзии, презентации книг и творческие встречи, дискуссии о литературе и кино, интерактивная выставка, детские мастер-классы, квесты и спектакли.

«Прошлые жизни»

В российском прокате идет фильм-номинант на премию «Оскар» в категории «лучший фильм» — «Прошлые жизни» Селин Сон. Это камерная история любви, которой не случилось. Нора (Грета Ли) познакомилась с Хе-Соном (Тео Ю) еще в детстве, когда жила в Сеуле. Однако ее родители вскоре решили эмигрировать в Канаду. Спустя 12 лет Нора снова встречает Хе-Сона, на этот раз в соцсетях, но им снова не удается продолжить общение. Когда героям уже за тридцать, они встречаются вновь — в цветущем летнем Нью-Йорке. Но теперь Нора счастлива в браке, а Хе-Сон только расстался с невестой.